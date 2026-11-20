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FELIPE CARRILLO PUERTO.- Edwin Alfaro Chan, conocido como “La Tripa”, abandonó su aspiración a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Morena y anunció que se sumará a Movimiento Ciudadano (MC), al denunciar falta de equidad en el proceso interno.

En conferencia de prensa, el dirigente de la Unión de Transportistas del Cambio (Untrac) afirmó que tomó la decisión junto con su equipo. Consideró que MC representa una alternativa para continuar con sus aspiraciones políticas rumbo a las elecciones de 2027.

Alfaro Chan sostuvo que “no hay piso parejo” para quienes participan en la selección de la coordinación municipal. Precisó que se había registrado como aspirante externo, debido a que no está afiliado a Morena, y señaló que en la contienda se inscribieron entre 16 y 20 personas.

El líder transportista también aseguró que tres fundadores de Morena decidieron retirarse de la competencia interna para respaldar su proyecto. No dio a conocer sus nombres, pero afirmó que lo acompañarán en la nueva etapa política.

Alfaro Chan adelantó que mantendrá sus recorridos por Felipe Carrillo Puerto mientras Movimiento Ciudadano define las candidaturas para los comicios de 2027.