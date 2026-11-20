Comparte esta Noticia

TULUM.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena inhabilitó permanentemente al tercer regidor de Tulum, Eliazar Mas Kinil, para desempeñar cargos de dirección partidista o ser postulado a puestos de elección popular bajo sus siglas, después de la difusión de fotografías y videos en los que apareció a bordo de un jet privado.

La restricción quedó asentada en el Registro Nacional de Sancionados de Morena, que establece que Mas Kinil no podrá ser registrado como candidato del partido. La resolución no implica su expulsión ni su separación del cargo que ocupa en el Ayuntamiento de Tulum.

El caso se hizo público en junio, cuando circularon imágenes de los viajes del regidor. En ese momento, la comisión dictó medidas cautelares y Mas Kinil ofreció una disculpa pública. La nueva determinación convirtió en permanente la prohibición de acceder a dirigencias y candidaturas morenistas.

En otras resoluciones, el órgano de justicia interna expulsó a Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, y la destituyó de la presidencia del Consejo Estatal de Morena.

Nápoles Pacheco fue vinculada a proceso por presuntamente simular un secuestro para encubrir un faltante de aproximadamente 40 millones de pesos en recursos públicos.

La CNHJ también canceló la afiliación de Blanca Yaneth Chiu López, exalcaldesa de Jiquipilas, y de Olivia Espinosa Mendoza, regidora de Ocozocoautla, ambas de Chiapas. Las dos fueron señaladas por presuntos delitos de abuso de autoridad y extorsión agravada.