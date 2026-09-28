CFE adjudica a consorcio mexicano-chino proyecto eléctrico submarino para abastecer a Cozumel

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COZUMEL.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) formalizará el próximo 30 de septiembre un contrato por 3 mil 563 millones 683 mil 589 pesos con un consorcio integrado por dos empresas mexicanas y una china para desarrollar la nueva conexión eléctrica submarina entre Playa del Carmen y Cozumel.

El proyecto, denominado “354 SLT LT Corriente Alterna Submarina Playacar-Chankanaab II”, fue adjudicado mediante una licitación pública internacional cuyo fallo se emitió el pasado 15 de septiembre. La convocatoria del procedimiento había sido publicada el 29 de mayo.

El consorcio ganador está conformado por Entia de México, Cables Subterráneos y Zhongtian Technology Submarine Cable. Esta última es una compañía china especializada en infraestructura de cableado submarino.

La inversión prevista asciende a poco más de 3 mil 563 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 184.6 millones de dólares de acuerdo con el tipo de cambio utilizado como referencia por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el paquete económico de 2026.

La obra no se limitará al tendido del enlace submarino. El contrato contempla trabajos de diseño, construcción, equipamiento e instalación de infraestructura eléctrica, incluidas cuatro subestaciones, dos líneas de transmisión, una línea de distribución y una red subterránea.

Una vez formalizado el contrato, el calendario establece el inicio de la ejecución de los trabajos para el 5 de octubre de 2026, mientras que la vigencia contractual se extenderá hasta el 26 de febrero de 2028.

La nueva infraestructura establecerá otra conexión eléctrica entre Playa del Carmen y Cozumel y está destinada a incrementar la capacidad y confiabilidad del suministro de energía hacia la isla.

El proyecto Playacar-Chankanaab II responde a la necesidad de fortalecer la infraestructura que abastece a Cozumel ante el crecimiento de su demanda eléctrica. Con la emisión del fallo, el proyecto se encuentra actualmente en etapa de formalización, previa al comienzo de los trabajos programados para octubre.