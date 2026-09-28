Aduanas suspende cobros a equipos de buceo en Cozumel tras quejas de turistas

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COZUMEL.- Autoridades federales y municipales acordaron suspender temporalmente los cobros aduanales que habían generado quejas entre buzos internacionales que llegan a Cozumel con equipo especializado, mientras se establecen criterios más claros para determinar qué artículos pueden ingresar sin cargos adicionales.

El director de Turismo de Cozumel, José Farah Ceh, explicó que el acuerdo surgió de una reunión realizada hace aproximadamente dos semanas con el encargado de Aduanas, en la que se analizaron los procedimientos aplicados durante las inspecciones del equipaje de los visitantes que llegan a la isla para practicar buceo.

Uno de los puntos abordados fue el tratamiento que recibían las computadoras de buceo. De acuerdo con el funcionario municipal, estos aparatos estaban siendo contabilizados en algunos casos como dispositivos electrónicos adicionales, lo que generaba cobros a los viajeros.

Farah Ceh señaló que durante la reunión se explicó a las autoridades aduanales que las computadoras de buceo forman parte del equipo de seguridad utilizado por los practicantes de esta actividad.

Según el funcionario, la normativa permite a cada persona ingresar hasta dos computadoras de este tipo, pero la interpretación aplicada durante algunas revisiones había ocasionado que fueran consideradas como dispositivos electrónicos adicionales y, en consecuencia, se generaran cargos.

“Se les explicó la importancia que tienen las computadoras de buceo para la seguridad del usuario, por lo que se acordó suspender de manera temporal el cobro mientras se definen criterios más claros”, señaló.

La medida permanecerá mientras las autoridades establecen los lineamientos que deberán seguirse para la revisión y clasificación de este equipo especializado al momento de ingresar al país.

El director de Turismo destacó la importancia económica que tiene este segmento para Cozumel y señaló que los visitantes relacionados con el buceo representan más del 30 por ciento de los turistas que pernoctan en la isla.

Añadió que este tipo de visitante permanece en promedio una semana en el destino y registra un gasto superior al del turista tradicional, por lo que consideró necesario evitar procedimientos que puedan generar dificultades durante su llegada.

El acuerdo busca atender las quejas presentadas por visitantes internacionales y establecer criterios uniformes para el ingreso de equipo especializado, mientras las autoridades determinan la forma en que deberán aplicarse las disposiciones aduanales correspondientes.