Rafael Marín descarta dejar Morena; buscará que fundadores tengan representación en candidaturas de 2027

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TULUM.- Rafael Marín Mollinedo aseguró que permanecerá en Morena y que buscará ante la dirigencia nacional que el llamado morenismo fundador de Quintana Roo tenga representación en las candidaturas que todavía están pendientes de definirse rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante una reunión con simpatizantes realizada en el salón Moby Dick, en Tulum, el exaspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional sostuvo que pugnará por mantener equilibrios internos en la distribución de posiciones políticas, particularmente en presidencias municipales y diputaciones.

Marín pidió confianza y paciencia a quienes respaldaron su proyecto durante el proceso interno y aseguró que no los abandonará ni negociará en contra de ellos. También descartó una eventual salida del partido al recordar que participó en su construcción en Quintana Roo.

El encuentro se desarrolló en medio de expresiones de inconformidad de una parte de los asistentes con el resultado del proceso que llevó a Eugenio “Gino” Segura Vázquez a la coordinación estatal de Morena. Durante la reunión se escucharon consignas de “Fuera el Verde”, en referencia al Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena.

Segura fue designado coordinador estatal el pasado 15 de septiembre, después de un proceso interno en el que también participaron Marín, Marybel Villegas, Ana Patricia Peralta y Alexa Murguía. La coordinación constituye actualmente un cargo partidista y las candidaturas para las elecciones de 2027 deberán definirse posteriormente conforme a los procedimientos correspondientes.

La reunión de Marín con sus seguidores ocurrió después del encuentro que sostuvo en la Ciudad de México con la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes. Aunque ambos hicieron público el acercamiento, no se dieron a conocer detalles de eventuales acuerdos relacionados con la distribución de candidaturas o posiciones políticas en Quintana Roo.

Durante su mensaje en Tulum, Marín reiteró que acepta la resolución emitida por la dirigencia nacional de Morena sobre la coordinación estatal, pero dejó claro que continuará organizando al grupo político que lo respaldó durante el proceso.

De acuerdo con el comunicado difundido posteriormente por su equipo, el exaspirante planteó iniciar una nueva etapa de organización para participar en la construcción de consensos y en los procesos mediante los cuales se definirán las coordinaciones distritales y municipales.

“Una decisión no borra un camino”, sostuvo Marín, quien afirmó que su permanencia en Morena estará acompañada de la defensa de espacios para la militancia que ha participado en el partido desde sus primeros años en Quintana Roo.

Entre los asistentes estuvieron la senadora Anahí González; el diputado federal Humberto Aldana; los diputados locales Gabriela Mora, Andrea González y Ricardo Velazco Rodríguez, así como diversos representantes y liderazgos municipales, de acuerdo con el comunicado del equipo de Marín.

Julián Ricalde, exalcalde de Cancún, expresó públicamente su respaldo a Marín y señaló que continuarán participando dentro del movimiento. El diputado local Ricardo Velazco también manifestó que el grupo mantendrá su actividad política y su organización.

Marín insistió en que Morena debe conservar un equilibrio entre sus diferentes grupos internos y sus partidos aliados, mientras se aproximan las definiciones de candidaturas para presidencias municipales, diputaciones locales y federales.

Aunque algunas publicaciones locales han señalado que Marín busca negociar una distribución de espacios con la dirigencia nacional, Segura y la gobernadora Mara Lezama, hasta ahora no se han hecho públicos acuerdos concretos sobre candidaturas ni sobre un eventual reparto de posiciones.

Marín cerró su mensaje con un llamado a sus seguidores a mantenerse organizados dentro de Morena y aseguró que continuará participando en las próximas definiciones políticas del partido en Quintana Roo.