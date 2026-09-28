Mujeres en Movimiento plantea reforzar presupuesto para prevención y atención de víctimas de violencia

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Los gobiernos deben asignar recursos suficientes a los programas destinados a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, además de garantizar acompañamiento y atención integral a las víctimas, planteó Lidia Rojas Fabro, vicecoordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, organización vinculada a Movimiento Ciudadano (MC).

El pronunciamiento se realizó durante el diálogo ciudadano “Mujeres Seguras, Mujeres que Deciden”, efectuado el viernes pasado en Playa del Carmen en el marco del Día Naranja, con la participación de más de 50 mujeres y hombres.

Al encuentro asistió también Joaquín González Castro, coordinador de la Comisión Operativa Provisional de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo. La actividad estuvo orientada a recoger experiencias, identificar problemáticas y elaborar propuestas relacionadas con seguridad, participación social y toma de decisiones ante situaciones de violencia que afectan principalmente a las mujeres.

Como parte de la jornada, Mónica Valencia Díaz impartió un taller en el que utilizó la metodología FODA para identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas relacionadas con las condiciones que enfrentan las mujeres en materia de seguridad y participación.

Las asistentes expusieron experiencias y necesidades con la intención de convertirlas en planteamientos que puedan incorporarse posteriormente a la discusión pública.

Karina Tiquet, organizadora del encuentro, señaló que este tipo de ejercicios busca que las mujeres participen directamente en la definición de propuestas para atender los problemas de sus comunidades y que éstas puedan ser consideradas en planes municipales o agendas legislativas locales y federales.

Durante el diálogo también fueron abordados temas relacionados con derechos laborales y familiares, entre ellos la llamada Ley Silla, el combate al acoso contra las mujeres, propuestas de jubilación para amas de casa, licencias de maternidad y paternidad y la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

La denominada Ley Silla surgió de una iniciativa presentada originalmente por la entonces senadora de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado y posteriormente fue aprobada por el Congreso. La reforma garantiza la disponibilidad de asientos o sillas con respaldo para trabajadores que realizan actividades de pie y entró en vigor en junio de 2025.

Mujeres en Movimiento planteó que “Mujeres Seguras, Mujeres que Deciden” funcione como punto de partida para mantener estos ejercicios de participación y generar propuestas relacionadas con las condiciones que enfrentan las mujeres.

En la reunión participaron además Gaby Ortiz, delegada de Mujeres en Tulum; Laura Sousa, delegada de Mujeres en el estado; Adrián Pérez Vera, secretario estatal de Acuerdos de MC; Mónica Gómez, excandidata del partido, así como otros actores sociales relacionados con temas de perspectiva de género en Playa del Carmen.