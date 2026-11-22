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CHETUMAL.- El Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad Autónoma de Quintana Roo (SAUQROO) advirtió que no aceptará otro retraso en el subsidio al Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al aguinaldo. La organización fijó el 5 de diciembre como plazo para que la administración defina el pago y anunció que, de no obtener respuesta, iniciaría un paro de labores.

La secretaria general, Rosario Lima Pita, informó que la universidad manifestó no contar con recursos para cubrir la prestación. Ante ese panorama, los sindicalizados acordaron en asamblea exigir su cumplimiento dentro del plazo establecido y evaluar un eventual emplazamiento a huelga.

La dirigente señaló que, por tercer año consecutivo, la institución enfrenta dificultades para pagar este concepto. Recordó que el subsidio correspondiente al aguinaldo de 2025 fue cubierto hasta mayo de 2026, después de que los trabajadores aceptaron diferirlo por última ocasión.

El conflicto del año pasado afectó a más de 500 empleados, según la denuncia sindical presentada en diciembre de 2025. En ese momento, la administración propuso liquidar el pendiente en mayo siguiente, alternativa que fue consultada y aprobada por la base trabajadora.

En marzo de 2026, la rectora Natalia Fiorentini Cañedo reconoció que seguían pendientes subsidios salariales que no pudieron cubrirse antes del cierre de 2025. Explicó entonces que la universidad había pagado el aguinaldo y el ISR correspondiente, pero que el monto adicional derivado de ese pago se liquidaría el 30 de mayo, conforme a lo negociado con el sindicato.

Lima Pita sostuvo que la prestación está prevista en el contrato colectivo de trabajo y que posponerla nuevamente representaría un incumplimiento. También rechazó una propuesta de la institución que, según afirmó, buscaba eliminar de las cláusulas contractuales la obligación de otorgar el subsidio.

La dirigente reconoció las presiones presupuestarias que enfrentan las universidades, pero consideró que retirar la prestación dejaría desprotegidos a los trabajadores y no resolvería adecuadamente los problemas financieros de la UQROO.

De acuerdo con el sindicato, el subsidio debe reflejarse en el pago del aguinaldo, cuyo plazo vence el 20 de diciembre. El límite del 5 de diciembre corresponde a la exigencia de que la administración comunique cómo cumplirá con ese compromiso.

Además del posible paro, Lima Pita anticipó acciones legales al regreso de las vacaciones decembrinas si persiste el incumplimiento. Señaló que también podrían emplazar a huelga, al considerar que las suspensiones de labores realizadas anteriormente no consiguieron una respuesta de la administración.



Con información de Quintana Roo Hoy