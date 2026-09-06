Impartirá Agustín Labrada taller de lectura literaria

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La última palabra

– Para quienes les gusta leer y mejorar su comprensión, en la Casa de la Cultura de Cancún, los miércoles de septiembre 2026 a julio 2027.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Dirigido a personas que les gusta leer y mejorar su comprensión de la literatura y el mundo, la Casa de la Cultura de Cancún ofrece a partir de este mes de septiembre el Taller de Lectura Literaria que impartirá el reconocido escritor Agustín Labrada Aguilera.

El taller se ofrece como un espacio para descubrir nuevas obras, compartir interpretaciones y enriquecer las formas en que cada persona comprende la literatura y su contexto social, cultural, histórico desde lo local hasta lo universal.

Un taller imperdible por la calidad del tallerista como destacada figura en la producción literaria, quien comparte su experiencia y visión para quienes buscan libros no solamente para leer sino también para transformar y crecer como persona.

Agustín Labrada nació en Holguín, Cuba en 1964; en La Habana cursó la carrera de Educación con especialidad en Español y Literatura; desde 1992 radica en Chetumal y luego en Cancún donde estudió Ciencias de la Comunicación.

Su experiencia periodística y pedagógica desarrollada a lo largo de su vida profesional, ha sido la base de su producción poética, ensayística, de periodismo cultural y antologías compiladas.

Entre sus obras destacan en poesía: La soledad se hizo relámpago (1987), Viajero del asombro (1991), La vasta lejanía (2000). También, Jugando a juegos prohibidos (antología de poesía cubana de los ochenta, 1992). En periodismo cultural y ensayos destacan: Palabra de la frontera (1995), Más se perdió en la guerra (1999), Un paseo por el Paraíso (2006), Seis caminos (2012) y Ellas están de paso (2013).

Fue director de la revista cultural Río Hondo, de larga vida y que dejó profunda huella al ser espacio de lo mejor de la literatura quintanarroense y es coordinador del Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén.

Ha recibido múltiples premios y reconocimientos, entre los que destacan: “Escritor latino” en la Feria del Libro Hispano de Houston, Texas (2013), Premio de Poesía de la Ciudad (Holguín, 1987), Premios estatales de Quintana Roo (1994, 2001, 2004, 2007), Premio de Creación Dante en ensayo (Mérida, 2010), Premio Internacional de Poesía de La Arena (Piura, Perú, 2015) y Premio MonteLeón (2022), entre otros.

El Taller de Lectura Literaria que impartirá Agustín Labrada –los miércoles de 10 a 12 horas–, es parte de la amplia oferta académica de la Casa de la Cultura de Cancún, del Instituto para la Cultura y las Artes de Quintana Roo (ICA), durante el ciclo septiembre 2027-julio 2027.

Los otros cursos y talleres son en las disciplinas de danza, bajo eléctrico, violín, piano, ópera y coro, teatro, fotografía e idiomas, entre otros. Para mayor información está disponible el teléfono 984 208 1378.