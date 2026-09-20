Chetumal gana interés entre Millennials y Generación Z por arqueología, selva y experiencias culturales

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Foto: Nomad-as

CHETUMAL.- Chetumal comienza a ganar terreno entre los destinos emergentes buscados por viajeros Millennials y de la Generación Z en México, impulsado por una oferta turística que combina patrimonio arqueológico, naturaleza y experiencias vinculadas con las comunidades del sur de Quintana Roo.

Un análisis de Airbnb sobre destinos emergentes en Latinoamérica coloca a la capital quintanarroense entre ocho ciudades mexicanas que registraron un crecimiento superior al 80 por ciento en el interés de viajeros nacionales pertenecientes a estas generaciones.

La lista incluye también a Atlixco, Puebla; Tuxpan y Coatzacoalcos, Veracruz; Real de Catorce, San Luis Potosí; San Juan del Río, Querétaro; San Luis Río Colorado, Sonora, y Tepotzotlán, Estado de México.

La tendencia coincide con cambios en los hábitos turísticos de las nuevas generaciones. Proyecciones citadas en el reporte OECD Tourism Trends and Policies 2026 señalan que para 2030 los Millennials y la Generación Z representarán más de la mitad de los viajeros a nivel mundial, con un creciente interés por experiencias culturales y de interacción con las comunidades.

En el caso de Chetumal, uno de los principales atractivos que impulsan este nuevo perfil turístico es Ichkabal, antigua ciudad maya ubicada en el sur de Quintana Roo y rodeada por una extensa zona selvática.

El sitio arqueológico conserva estructuras monumentales que superan los 40 metros de altura y conjuntos arquitectónicos construidos hace más de mil 500 años. Entre ellos se encuentra un complejo relacionado con la observación de los ciclos solares.

La incorporación de Ichkabal a la oferta turística amplía las posibilidades para quienes utilizan Chetumal como punto de partida para explorar el sur del estado, particularmente aquellos interesados en arqueología, naturaleza y recorridos alejados de los destinos de playa tradicionales.

Este perfil también permite integrar a la capital con otros puntos turísticos de la región, como Bacalar y Mahahual, conformando circuitos que combinan zonas arqueológicas, selva, lagunas y costa.

El crecimiento del interés por Chetumal forma parte de una tendencia hacia viajes cortos y escapadas de fin de semana a destinos menos saturados, donde los visitantes buscan experiencias vinculadas con la historia, la cultura local y el entorno natural.

Con la apertura de Ichkabal y su cercanía con otros atractivos del sur de Quintana Roo, Chetumal fortalece así su posición como puerta de entrada a una oferta turística distinta a la que tradicionalmente ha caracterizado al Caribe mexicano.