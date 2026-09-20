Playa del Carmen negocia cambios con Playaparq ante quejas por multas y fallas en parquímetros

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PLAYA DEL CARMEN.- El Ayuntamiento de Playa del Carmen negocia con Playaparq cambios en la operación de los parquímetros, entre ellos ampliar el tiempo de tolerancia antes de aplicar sanciones, atender las fallas de los equipos y mejorar el servicio para residentes y turistas.

Hernán González de los Santos, secretario de Ordenamiento Territorial, informó que las conversaciones con la concesionaria avanzan de manera paralela a la revisión jurídica de las condiciones bajo las que opera el servicio, ante las quejas recurrentes de los usuarios.

Uno de los principales puntos planteados es aumentar el margen de tiempo antes de que un automovilista sea sancionado por incumplir con el pago o exceder el periodo contratado.

El funcionario explicó que existe disposición para revisar este mecanismo, aunque cualquier cambio deberá quedar establecido formalmente con Playaparq antes de entrar en vigor.

Otro de los problemas bajo análisis es el funcionamiento de los propios parquímetros, debido a los reportes de equipos fuera de servicio. El Ayuntamiento busca que la empresa modernice o repare las máquinas para reducir las dificultades que enfrentan los usuarios al momento de realizar sus pagos.

También se pretende simplificar el uso de las opciones digitales. Actualmente, quienes pagan mediante la aplicación de Playaparq no necesitan colocar un comprobante físico dentro del vehículo, mientras que el boleto visible continúa siendo necesario cuando el pago se realiza directamente en el parquímetro o mediante la tarjeta habilitada para el servicio.

La revisión incluye además el sistema de bicicletas compartidas que operaba Playaparq y que fue retirado. González de los Santos indicó que el Ayuntamiento analiza la posibilidad de recuperar este servicio, cuya suspensión ya había generado cuestionamientos.

Las autoridades municipales esperan definir durante este año cuáles de los cambios planteados podrán incorporarse al funcionamiento de los parquímetros.

Al mismo tiempo, el área jurídica continúa revisando las condiciones de la concesión para determinar los alcances que tiene el Ayuntamiento para modificar la operación del sistema.

La revisión se desarrolla después de que la Comisión Edilicia de Movilidad reportara entre 10 y 15 quejas semanales relacionadas con los parquímetros y realizara una inspección para identificar los equipos que permanecen en funcionamiento y aquellos que presentan fallas.

Los ajustes planteados buscan atender principalmente las sanciones, el estado de los equipos y la atención a los usuarios, aunque las modificaciones dependerán de los acuerdos que alcance el Ayuntamiento con la empresa concesionaria.