“No se van a quedar con el estado”: Rafael Marín reaparece tras designación de “Gino” Segura

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CANCÚN.- Rafael Marín Mollinedo reapareció públicamente tras la designación de Eugenio “Gino” Segura Vázquez como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Quintana Roo y aseguró que evalúa las opciones que tiene para continuar su proyecto político.

El exaspirante a la coordinación pidió calma y confianza a sus seguidores durante un encuentro realizado en Cancún con motivo del cumpleaños del diputado local Ricardo Velazco Rodríguez, uno de sus principales aliados políticos.

“Estamos evaluando qué es lo que vamos a hacer hacia adelante. Tengan calma, tengan confianza en nosotros. Vamos a hacer cosas buenas”, expresó Marín Mollinedo.

Sus declaraciones se producen después de que Morena designara a Segura Vázquez para encabezar la coordinación estatal, decisión que generó distintas reacciones entre los grupos que participaron en el proceso interno. Integrantes del grupo cercano a Marín habían anticipado desde entonces que mantendrían activo su proyecto político.

Durante su mensaje, Marín aseguró que continuará “peleando y luchando” por el proyecto que encabeza y sostuvo que conserva respaldo entre sus simpatizantes.

También lanzó una de sus declaraciones más fuertes después de la definición interna al señalar que la designación de Segura no significa que su grupo vaya a concentrar las posiciones políticas en disputa en Quintana Roo.

“El hecho de que se hayan quedado estas gentes con la gubernatura no quiere decir que se van a quedar con el estado”, afirmó.

La referencia de Marín a la gubernatura corresponde a su valoración política del proceso rumbo a 2027. La designación de Segura como coordinador estatal no constituye por sí misma una candidatura formal al Gobierno de Quintana Roo, la cual deberá definirse conforme a los procedimientos partidistas y electorales correspondientes.

Marín evitó precisar cuál será el siguiente paso de su grupo y se limitó a señalar que analiza diferentes alternativas.

“Hay muchas oportunidades, muchas opciones. Nada más téngannos paciencia y téngannos confianza, que vamos a seguir adelante”, manifestó.

El exaspirante agradeció además el respaldo de quienes participaron en su proyecto durante el proceso interno y aseguró que continuará trabajando con ese grupo.

En el encuentro estuvo la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde. También participaron José “Pepe” Aguilar, Farit Rentería y Fabián Flota, quienes han sido mencionados entre los perfiles con aspiraciones políticas en Isla Mujeres, Playa del Carmen y José María Morelos, respectivamente.

La reaparición de Marín ocurre mientras su grupo analiza su posición dentro de Morena después de la designación de Segura. Ricardo Velazco ha planteado públicamente la necesidad de alcanzar acuerdos de inclusión para las próximas definiciones municipales y ha reconocido que existen acercamientos de otras fuerzas políticas, aunque hasta ahora no se ha anunciado una decisión de Marín para abandonar Morena o incorporarse a otro partido.