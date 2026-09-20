Ruta UT comienza este lunes con servicio especial para estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chetumal

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CHETUMAL.- La Ruta UT comenzará a operar este lunes 21 de septiembre en Chetumal como un servicio especial para estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chetumal (UT Chetumal), quienes además podrán acceder a la Tarifa Social del sistema de transporte MOBI.

El nuevo servicio tendrá recorridos directos entre puntos previamente establecidos, por lo que las unidades no realizarán ascensos, descensos ni paradas intermedias fuera de los sitios programados.

Por las mañanas, las salidas desde Parque Caimanes hacia la UT Chetumal serán a las 6:40 y 7:30 horas. Para el regreso, se habilitarán recorridos desde la universidad hacia el mismo parque entre las 14:00 y las 15:30 horas.

Los estudiantes que concluyan sus actividades durante el turno vespertino-nocturno dispondrán de dos recorridos adicionales a las 22:00 horas, correspondientes a los sectores 1 y 2 de Chetumal, con trayectos por las principales avenidas de cada zona.

La Ruta UT funcionará inicialmente de manera provisional y permitirá recopilar información sobre la demanda, horarios y recorridos de los estudiantes, con miras al diseño de una futura Ruta Universidades que amplíe la cobertura del transporte para este sector.

Los detalles del servicio fueron presentados por el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) durante una charla informativa en la que participaron alrededor de 230 alumnos de las carreras de Gastronomía, Mercadotecnia, Mecatrónica y Tecnologías de la Información y Comunicación.

De manera paralela al inicio de operaciones, este lunes será instalado un módulo temporal de credencialización MOBI dentro de la UT Chetumal, donde los alumnos podrán tramitar la tarjeta que les permitirá acceder a la Tarifa Social.

El módulo funcionará inicialmente durante dos semanas, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 16:00 horas. Para realizar el trámite, los estudiantes deberán presentar copias de una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y constancia de estudios vigente.

Durante la presentación también fueron explicadas las distintas modalidades de pago disponibles en MOBI, entre ellas las tarjetas físicas de Tarifa Social, el e-ticket mediante la aplicación del sistema y otras opciones electrónicas. El Imoveqroo recordó que los usuarios deberán disponer de saldo suficiente antes de abordar las unidades.

La puesta en marcha de la Ruta UT deriva del Convenio General de Colaboración firmado el pasado 30 de julio entre el Imoveqroo y la Universidad Tecnológica de Chetumal para mejorar las opciones de movilidad de su comunidad estudiantil.

Además de atender las necesidades inmediatas de traslado de los alumnos, los datos obtenidos durante esta primera etapa servirán para determinar las características de la futura Ruta Universidades y establecer una cobertura más amplia para estudiantes de instituciones de educación superior de Chetumal.