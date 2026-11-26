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CHIHUAHUA.- Un reportaje de The New York Times señaló que autoridades mexicanas indagan si la campaña de María Eugenia Campos Galván a la gubernatura de Chihuahua en 2021 recibió recursos del narcotráfico presuntamente canalizados por Guillermo Zuany Portillo. El gobierno estatal rechazó la acusación, pidió una rectificación y aseguró que ninguna autoridad ha notificado a la mandataria sobre una investigación relacionada con esos hechos.

La publicación del periodista Steve Fisher citó a funcionarios mexicanos anónimos y un informe no publicado del gabinete de seguridad federal. Según esas fuentes, Zuany habría reunido fondos de organizaciones criminales para beneficiar a la entonces candidata del PAN.

El reportaje también atribuyó al exfiscal el uso de policías para proteger a grupos vinculados con el Cártel de Sinaloa antes de las elecciones. Añadió que, después del triunfo de Campos, fue nombrado responsable de operativos estratégicos, con funciones de combate al narcotráfico y al tráfico de personas.

José Luis Martínez, coordinador de Comunicación del Gobierno de Chihuahua, negó que exista registro de participación de Zuany en la campaña o de aportaciones, entregas o canalización de dinero en favor de la candidatura. La administración estatal sostuvo que el señalamiento sobre financiamiento criminal es falso y cuestionó el sustento y la presentación de las acusaciones.

Entre sus argumentos, indicó que durante la contienda de 2021 Zuany era coordinador regional de la Zona Norte de la Fiscalía estatal, bajo el gobierno de Javier Corral, actualmente senador de Morena. Por ello, señaló que la corporación mencionada no dependía de Campos y recordó que esa Fiscalía procesó penalmente a la candidata durante la campaña.

El gobierno estatal también cuestionó que el diario utilizara un documento del gabinete de seguridad sin proporcionar su autoría, fecha o contenido. Sostuvo que un reporte del Ejecutivo federal no equivale a una investigación ministerial o judicial y reclamó que no se aclarara si contenía pruebas o únicamente afirmaciones.

Según su posicionamiento, el 24 de noviembre Fisher solicitó comentarios sobre una investigación federal que buscaría determinar si Zuany recaudó dinero ilícito para la campaña. Chihuahua aseguró que respondió por escrito y pidió documentación oficial de la Fiscalía General de la República, pero que la versión publicada terminó atribuyendo el señalamiento a fuentes anónimas y al informe no difundido.

La administración consideró que ese cambio le impidió responder específicamente al material utilizado. Solicitó incorporar su negativa, precisar el cargo de Zuany en 2021 y aclarar que, según su información, ninguna autoridad federal, estatal o electoral ha requerido a Campos, a su campaña o al actual gobierno por estos hechos.

El reportaje incluyó otros señalamientos contra Zuany. Funcionarios consultados y el documento citado le atribuyeron cobros a redes de tráfico de migrantes a cambio de protección policial y facilidades para cruzar hacia Estados Unidos por Ciudad Juárez. También lo acusaron de incautar fentanilo y cocaína sin órdenes de cateo para después vender los cargamentos al Cártel de Sinaloa.

Chihuahua precisó que su Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra el exfuncionario el 16 de octubre de 2026 por ejercicio ilegal del servicio público, coalición de servidores públicos y falsedad ante la autoridad. Desde entonces, afirmó, lo considera prófugo. Reprochó que el artículo no detallara el origen de la orden ni los delitos y destacó que la administración de Campos lo persigue.

El gobierno estatal negó además haber mantenido comunicación con el FBI sobre Zuany. Respecto de una carta mencionada en la investigación periodística, sostuvo que fue enviada por el gobierno federal, que tampoco le informó de su existencia.

La publicación abordó asimismo la presunta colaboración del exfiscal con la CIA en operaciones encubiertas en Chihuahua durante más de seis meses de 2025. Según el diario, Zuany permitió la participación de agentes estadounidenses en acciones contra los cárteles y recuperó su visa después de que le fuera revocada por presuntos vínculos criminales.

Esas operaciones quedaron expuestas en abril, cuando se accidentó una camioneta que regresaba de una intervención contra un laboratorio de drogas en la Sierra Tarahumara. Murieron dos agentes estadounidenses, el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y un escolta estatal. El caso derivó en la renuncia de Zuany y en señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre una violación a la soberanía nacional.

El diario indicó que el FBI investigó en algún momento al exfiscal, aunque se desconoce el estado de esa indagatoria. También reportó, con base en sus fuentes, que México prepara una solicitud de ficha roja de Interpol y prevé pedir a Estados Unidos su detención. Zuany no respondió a la solicitud de comentarios del periódico.