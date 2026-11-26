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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó una iniciativa de reforma en materia de procedimientos civiles y familiares para agilizar divorcios, adopciones y juicios relacionados con niñas, niños y adolescentes. La propuesta también plantea permitir que los jueces consulten información fiscal y bancaria para calcular pensiones alimenticias con base en los ingresos reales de los deudores.

La mandataria anunció que el proyecto será enviado este jueves al Senado para su discusión. Explicó que busca reducir las afectaciones físicas, psicológicas y económicas que los procesos prolongados pueden ocasionar a las infancias y a las mujeres.

Sheinbaum afirmó que cerca del 70 por ciento de los juicios del Poder Judicial corresponden a asuntos familiares, principalmente en los tribunales estatales. La elaboración de la propuesta fue coordinada por el exministro Arturo Zaldívar.

Al presentar su contenido, el expresidente de la Suprema Corte señaló cinco problemas que se pretende atender: la permanencia de menores en centros de asistencia, el uso del divorcio como mecanismo de presión económica, la evasión de pensiones alimenticias, la violencia vicaria y la falta de participación de niñas y niños en los procedimientos que les afectan.

Para los casos de abandono, la iniciativa propone un juicio especial con audiencia en un plazo de 25 días. Contempla la intervención de la procuraduría de protección correspondiente desde el inicio, la búsqueda de los padres y de la familia extendida, así como una audiencia única cuando no exista oposición.

En materia de adopción, plantea concentrar en una sola audiencia la presentación de pruebas, la escucha de las personas involucradas y la determinación sobre su viabilidad. También propone eliminar la revisión de oficio en segunda instancia y reducir de 90 a 45 días el procedimiento para determinar la idoneidad de los solicitantes.

El proyecto incluye que la adopción sea plena e irrevocable en todo el país.

Respecto del divorcio, la propuesta busca que el juez disuelva el vínculo matrimonial en una sola audiencia y establezca medidas provisionales desde el comienzo del procedimiento. La discusión sobre los bienes se tramitaría por separado, con disposiciones para conservar el patrimonio.

Sheinbaum sostuvo que la intención es facilitar la separación legal, particularmente para las mujeres, y evitar que los hijos sean utilizados como instrumentos de presión entre las parejas.

Las medidas de protección contemplan atender de inmediato la vivienda, la custodia y la convivencia de los menores, además de fijar una pensión alimenticia provisional.

Para determinar el monto de los alimentos, la iniciativa propone facultar al juzgador para consultar al Servicio de Administración Tributaria y a las instituciones bancarias sobre los ingresos reales de quienes deben cumplir esa obligación. Las modificaciones quedarán sujetas a la discusión y aprobación legislativa.