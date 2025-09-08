Cierran temporalmente Puerta al Mar y muelle por remodelación y mantenimiento

Comparte esta Noticia

FELIPE CARRILLO PUERTO.- A partir del 6 de septiembre y hasta el próximo 11 de noviembre permanecerán cerrados el acceso y el camino artesanal de la Puerta al Mar, así como el muelle de Vigía Chico, debido a trabajos de remodelación y mantenimiento que se llevan a cabo en la obra, que todavía no ha concluido.

La medida tiene como finalidad garantizar la seguridad de la población y sus familias, evitando posibles riesgos durante el desarrollo de las obras.

Por ello, durante este periodo no se permitirá el tránsito en ninguno de estos espacios, solicitando la comprensión y colaboración de la ciudadanía.

La gobernadora Mara Lezama dijo en su Tercer Informe de Gobierno celebrado en Calderitas que la Puerta del Mar concluirá antes que termine este año.

Las autoridades responsables recalcaron que el cierre es temporal y necesario, ya que una vez concluidos los trabajos, carrilloportenses y visitantes podrán disfrutar de un lugar renovado, digno y seguro para la recreación familiar.

Asimismo, agradecieron la paciencia de la población y ofrecieron disculpas por las molestias ocasionadas.

La Puerta al Mar es una obra que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde el 2023, y aunque está a punto de ser terminada, apenas está en marcha la evaluación de su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).