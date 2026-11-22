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PLAYA DEL CARMEN.- El titular municipal de Protección Civil, Darwin Covarrubias, reconoció la discrecionalidad en los cobros de anuencias denunciada por empresarios y anunció que se prepara una actualización del reglamento para establecer criterios más claros, con la intención de que entre en vigor en 2027.

Las inconformidades fueron planteadas principalmente por el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM). El funcionario informó que la dependencia recibió las observaciones y las analizará durante la elaboración de la propuesta de modificación del Reglamento Municipal de Protección Civil.

Explicó que el objetivo es reducir los márgenes de interpretación en los requisitos, procedimientos y cobros aplicables a los establecimientos, para evitar que su cumplimiento dependa del criterio de los servidores públicos encargados de los trámites.

Covarrubias adelantó que, una vez que avance la redacción del proyecto, convocará a representantes de los distintos sectores empresariales para presentarles su contenido y escuchar sus planteamientos. Señaló que sus propuestas serán atendidas siempre que sean compatibles con la legislación vigente.

El funcionario sostuvo que terminar con la discrecionalidad es uno de los objetivos centrales de la actualización, ante las diferencias de interpretación que han generado inconformidad entre empresarios y prestadores de servicios.

Sobre los plazos, indicó que los trabajos presentan un avance importante y que se busca concluir la propuesta para someterla a consideración del Cabildo, de modo que las nuevas disposiciones puedan aplicarse a partir del próximo año. No precisó cuándo se presentará formalmente el documento.

Quedaron pendientes los detalles de las modificaciones, entre ellos si habrá criterios diferenciados por giro y características de los establecimientos, así como los mecanismos de supervisión para evitar que continúen los cobros discrecionales.

Con información de Noticaribe