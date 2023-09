Citlalli Hernández causa polémica por comentario: ‘El voto en la sierra vale diferente al de una empresaria’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, explicara la metodología de la encuesta en la que se eligió a Claudia Sheinbaum como candidata presidencial del partido, simpatizantes de Marcelo Ebrard reclamaron esta diferenciación.

En entrevista con el periodista Julio Hernández, la también senadora explicó que cada boleta tenía un valor diferente.

Por esta razón, detalló que, antes de calcular los resultados, se tenía que llevar a cabo un proceso para “equilibrar las votaciones”.

Durante esta operación, la secretaria general afirmó que el partido había tomado la decisión de llevarlo a cabo de forma privada, sin representantes de los aspirantes.

“Era una base muy sencilla. Si ganó A, B o C, vaciar lo que se marcó en la boleta a una base de datos. Ahí habíamos decidido que nadie estuviera observando, fundamentalmente porque no era una elección, no era quien ganara más número de boletas marcadas ganaba la encuesta; no. Lo que nos explicaban las encuestadoras es que todavía falta la ponderación, que hubo más de 930 ponderadores”, detalló.

Al explicar esta ponderación que se tenía que llevar a cabo antes de determinar al ganador de la encuesta, dijo que la cuestión central era que la opinión de todos los encuestados tenía un valor diferente.

“Es decir: si la boleta la llenó un joven de la sierra de Guerrero, valdría distinto a una mujer empresaria de Las Lomas”, aseguró.

Por ello, insistió en que era importante que no se contara con la presencia de otras personas, para que no se diera a conocer un resultado “engañoso o puramente falso”.

“Todos estos ponderadores todavía faltaban; entonces, no queríamos que hubiese observación en ese proceso, porque podría filtrarse ‘va ganando tal porque iba arriba en las boletas’, y podría cambiar el resultado”, sostuvo.

Sin embargo, la ponderación que implementó el partido fue duramente criticada por el equipo marcelista, que le cuestionaron la operación a la secretaria.

Al respecto, el diputado Emmanuel Reyes preguntó a la “secretaria: ¿lo que está diciendo es que el que sacó más boletas marcadas depositadas en la urna no fue el ganador? Es muy grave. No por algo Ebrard pidió la reposición del proceso”.

