Denuncia jueza a periodistas que develaron sus antecedentes penales en Baja California

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MEXICALI.- La jueza Nancy Ávila Ruiz, integrante del Poder Judicial de Baja California, promovió una denuncia penal por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género en contra de tres periodistas y un analista, quienes previamente difundieron información relacionada con antecedentes judiciales y denuncias presentadas en su contra.

Los comunicadores señalaron que la acción judicial representa un intento de silenciar el ejercicio periodístico y vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso de la sociedad a la información.

Periodistas deberán comparecer como imputados

De acuerdo con la causa penal 03215/2026 y la NUC 02-2025/07180, los denunciados fueron citados a comparecer como imputados en una audiencia inicial programada para la mañana del 5 de agosto de 2026.

Los señalados son los periodistas Jorge Heras, Eduardo Villa y Rubén Gómez, así como el abogado y analista Elías Flores Gallegos.

Nancy Ávila Ruiz actualmente se desempeña como jueza Sexto de lo Familiar y fue electa como juzgadora en la elección judicial de 2025, tras formar parte de un grupo de 60 abogados postulados por el Gobierno de Baja California, el Congreso local y el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Difundieron información sobre denuncias previas

La controversia surgió luego de que los periodistas retomaran una publicación de un medio digital local en la que se informaba sobre diversas denuncias y antecedentes atribuidos a Nancy Ávila Ruiz cuando era candidata a jueza y laboraba en un juzgado familiar.

Entre los expedientes mencionados se encuentra una denuncia por allanamiento de morada asentada en el expediente 1717/10/100/AP.

Asimismo, se difundió información relacionada con una denuncia por lesiones presentada por Aldo Caballero Pérez Castro ante la Agencia del Ministerio Público de la Calzada Anáhuac, en Mexicali.

Según el expediente 0202-2014/59134/RAC, el denunciante acusó a Ávila Ruiz, quien entonces se desempeñaba como notificadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal, de una presunta agresión física ocurrida frente a su hija de cinco años.

En las publicaciones también fueron referidos los expedientes:

0202-2014/59534-RAC

0202-2015/01012

0202-2015/53821/RAC

0202-2017/24827

0202-2016/24476

Denunciante ratifica acusaciones

Tras darse a conocer el caso, Aldo Caballero Pérez Castro publicó mensajes en redes sociales donde confirmó las acusaciones que presentó en su momento y rechazó formar parte de algún grupo político en contra de la jueza.

“El tiempo pasó y la justicia tardó en llegar, pero no me voy a retractar de algo que nos hizo a mis familiares y a mí”, expresó.

También existe denuncia por ultrajes y abuso de autoridad

Otra denuncia citada en las publicaciones fue presentada por Isaac Sánchez Kewes el 12 de febrero de 2021.

La querella quedó registrada bajo el expediente 0202-2021/04297 y contempla señalamientos por presuntos ultrajes y abuso de autoridad.

Trayectoria de los denunciados

Jorge Heras dirige la plataforma digital Lindero Norte y colabora en diversos espacios informativos, entre ellos el programa de radio Ciudad Capital, noticieros N+ en Tijuana, así como los periódicos La Crónica de Mexicali y La Jornada.

Eduardo Villa Lugo es editor del semanario Zeta en Mexicali y participa como conductor y analista en programas de radio y televisión.

Rubén Gómez dirige espacios informativos radiofónicos en Mexicali.

Por su parte, Elías Flores Gallegos es abogado litigante, presidente del Consejo de Asociaciones de Abogados de Baja California y colaborador en programas de análisis político.

Acusan intento de censura

Los periodistas y el analista sostienen que la denuncia busca inhibir el trabajo informativo y generar un precedente que afecte el ejercicio de la libertad de prensa.

Aseguran que la información difundida se basó en documentos y expedientes públicos relacionados con una persona que contendió por un cargo dentro del Poder Judicial, por lo que consideran que se trata de asuntos de interés público.