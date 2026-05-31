Mara Lezama y más de 25 mil quintanarroenses celebran en Cancún dos años del triunfo de Claudia Sheinbaum

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CANCÚN.- Más de 25 mil personas participaron en el Malecón Tajamar de Cancún en la celebración por el segundo aniversario del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en un evento encabezado por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa.

Durante la jornada, los asistentes siguieron la transmisión del informe nacional denominado “Honestidad, Resultados y Amor a la Patria”, en el que la mandataria federal destacó los avances de su administración y convocó a la ciudadanía a defender la soberanía nacional.

Mara Lezama encabeza celebración en Quintana Roo

El acto formó parte de una transmisión simultánea realizada en las 32 entidades federativas, con el objetivo de acercar el mensaje presidencial a la población sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de México.

Desde el Malecón Tajamar, Mara Lezama participó en un enlace nacional y destacó el significado de la fecha para el movimiento de transformación.

“Desde Quintana Roo nos sumamos con una inmensa alegría, con entusiasmo y con el corazón lleno de orgullo a esta gran celebración nacional que encabeza nuestra extraordinaria Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con un gobierno de honestidad, resultados, amor al pueblo y a la Patria. Hoy es un día de festejo para México”, expresó.

La gobernadora afirmó que la fecha representa un momento histórico para el país y recordó que hace dos años millones de mexicanos acudieron a las urnas para dar continuidad al proyecto de transformación nacional.

Sheinbaum destaca soberanía nacional

Desde la Plaza de la República, frente al Monumento a la Revolución, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un balance de los principales resultados de su gobierno y reiteró que la defensa de la soberanía nacional es uno de los pilares de su administración.

La mandataria aseguró que México mantiene relaciones de cooperación y respeto con otras naciones, particularmente con Estados Unidos, pero dejó en claro que las decisiones sobre la vida pública del país corresponden exclusivamente al pueblo mexicano.

“México no acepta injerencias, somos un país libre, independiente y soberano. No nos subordinamos ni nos subordinaremos”, afirmó.

Quintana Roo presente en el informe presidencial

Durante su mensaje, la presidenta hizo referencia a diversos proyectos estratégicos desarrollados en Quintana Roo, entre ellos el Puente Vehicular Nichupté, el Tren Maya de Carga y la movilización de 2.5 millones de pasajeros a través del Tren Maya.

Estas obras fueron mencionadas como parte de las acciones impulsadas para fortalecer el desarrollo económico, turístico y social en la región sureste del país.

Convoca a asambleas informativas en todo el país

En la parte final de su discurso, Claudia Sheinbaum llamó a la ciudadanía a participar en asambleas informativas en plazas públicas para fortalecer la difusión de los logros de la transformación y promover la defensa de la soberanía nacional.

“Vamos a defender la soberanía y la independencia de México. Vamos a defender la transformación. Los convoco a que a partir de la próxima semana vayamos a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos e informar al pueblo que la Patria no se vende. La patria se ama y se defiende”, expresó.

La Presidenta subrayó que la soberanía constituye uno de los principales legados históricos del país y afirmó que su gobierno tiene la responsabilidad de preservarla para las futuras generaciones.