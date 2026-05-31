Rafael Marín se reúne con fundadores de Morena en Quintana Roo

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CANCÚN.- Rafael Marín Mollinedo sostuvo un encuentro con fundadores y referentes históricos de Morena en Quintana Roo, en una reunión enfocada en recordar los orígenes del movimiento y fortalecer los vínculos con la militancia que participó en su construcción en la entidad.

Durante el encuentro, los asistentes compartieron experiencias sobre las primeras etapas de organización política, los recorridos territoriales y las actividades que permitieron consolidar la presencia del partido en el estado.

Juan Ríos Valderrama, fundador de Morena en Quintana Roo, recordó la participación de Rafael Marín en la conformación de estructuras territoriales y destacó el trabajo realizado durante los años iniciales del movimiento.

“Se formaron cientos de comités de base, se construyó una estructura territorial y se sentaron los cimientos de lo que hoy es una fuerza política nacional”, expresó.

La reunión reunió a militantes que formaron parte de la etapa fundacional de Morena y sirvió como espacio para intercambiar recuerdos, reflexiones y perspectivas sobre el futuro del movimiento en Quintana Roo.

También participó la diputada federal Marybel Villegas Canché, quien acompañó a Rafael Marín junto con otros integrantes históricos de Morena.

El encuentro transcurrió en un ambiente de cercanía y reconocimiento a quienes contribuyeron a la formación y crecimiento del partido en la entidad, resaltando el valor de la militancia que impulsó su consolidación desde sus primeros años.