Citlalli Hernández frena aspiración de Salgado Macedonio en Morena

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, cerró la posibilidad de registro a Félix Salgado Macedonio, luego de que el político insistiera en su intención de participar en la contienda por la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación. La dirigente explicó que tanto ese cargo como las candidaturas a gubernaturas están impedidas para familiares directos del gobernante en turno.

Hernández subrayó que la postura del partido busca evitar la concentración del poder en grupos familiares o reducidos. “Nuestra lógica es que no se acumule el poder en un grupo de personas o en un grupo familiar”, afirmó.

Asimismo, señaló que en Morena se considera inapropiado acudir a instancias jurisdiccionales para impugnar acuerdos internos del partido. En ese sentido, hizo un llamado a respetar las reglas establecidas.

La dirigente expresó confianza en que Salgado Macedonio actúe con responsabilidad política respecto al proceso interno. “Confío en la inteligencia de Félix, en su compromiso con el proyecto, en su trayectoria, en que su liderazgo nos tiene que apoyar… y muchas veces a los liderazgos nos toca acompañar desde otro lugar”, declaró.

Agregó que la dirigencia ha sido clara en sus conversaciones con el senador con licencia, reiterando que el partido debe cuidar el proceso interno sin excepciones, incluso si existe reconocimiento a su trayectoria política.

“Si él insiste en registrarse, nosotros insistiremos con todo el cariño y la fraternidad en decirle que nos toca cuidar, sin excepciones, las reglas que planteamos”, puntualizó, al advertir que, en caso de insistencia, se aplicarán los criterios establecidos.

Hernández también indicó que no se prevé que Salgado Macedonio abandone Morena para incorporarse a otro partido, aunque adelantó que la dirigencia buscará dialogar con él de manera privada para evitar confrontaciones públicas.

“El tiene que medirse en sus declaraciones, porque no podemos guardar silencio ante ellas”, añadió.

Por su parte, el miércoles por la noche, Salgado Macedonio difundió un video en redes sociales en el que sostuvo que tiene derecho a participar en el proceso interno, al tratarse de una ruta para definir coordinaciones estatales, desde donde —afirmó— podría respaldar posteriormente a la candidatura estatal correspondiente.