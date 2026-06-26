La relación nacional Morena-Verde se libra en Quintana Roo

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La última palabra

• En SLP Jorge Emilio tiene un socio fuerte, el cacicazgo Gallardo; en Quintana Roo, busca ser el dueño absoluto.

• Félix González, Joaquín Hendricks y MC estarían dispuestos a apoyar una mega alianza opositora con Jorge Emilio a la cabeza. ¿Les alcanzaría?

Por: Jorge A. Martínez Lugo.

De los 17 estados que van a renovar sus Ejecutivos, 12 están gobernados por la 4T. El verde exige Quintana Roo como condición para mantener la alianza. El único estado donde el verde no ha nombrado sus posibles candidatos es Quintana Roo, porque van con casaca guinda. La estrategia verde en el Caribe fue diferente.

Lo que está en juego en Quintana Roo, tiene especial valor a nivel nacional; va a definir la relación morena-verde para 2027 y 2030. Más que en la capital del país o en otros estados como Colima en donde van solos, Quintana Roo es la joya de la corona del jefe verde.

Jorge Emilio González no va a soltar Quintana Roo porque ya lo siente suyo. Le interesa más que San Luis Potosí, donde él no es dueño, sino sí lo son Ricardo Gallardo y su papá, con quienes mantiene alianza, pero no es el amo; en Quintana Roo no es alianza; sería una propiedad o franquicia bajo su dominio absoluto.

En SLP tiene un socio fuerte, la mafia de la gallardía, que tiene vida propia y si bien se hacen bonitos negocios verdes, no es de Jorge Emilio, incluso, quizá lo sea más de Manuel Velasco; allá el niño verde tiene que negociar, en Quintana Roo sería el amo.

QUINTANA ROO, LABORATORIO NACIONAL VERDE

Por eso, entre otros factores financieros, Quintana Ro es el laboratorio donde se procesa la relación morena-verde para 2027 y 2030. Recordemos que pronto habrán nuevos partidos políticos. Este 25 de junio el INE definirá cuáles partidos alcanzan su registro de los cuatro que llegaron a la final.

¿TODO O NADA?

En Quintana Roo el niño verde al parecer quemó sus naves en el proceso interno. En caso de rompimiento, tendría que construir a marchas muy forzadas una figura que le permita cuando menos ser competitivo ante la maquinaria guinda que alcanza aceptación superior al 80%. Y si van solos, ¿sería también en los municipios?

EL FACTOR FÉLIX-HENDRICKS

Pero a su vez, Jorge Emilio viene reconstruyendo sus alianzas con viejos socios como son los exgobernadores Félix González Canto y Joaquín Hendricks Díaz, con quienes viene operando de manera cada vez más evidente y abierta, en lo que parece ser una alianza más cómoda con Jorge Emilio, que con Morena. Al fin que los “ex” y Jorge Emilio hablan el mismo lenguaje desde hace muchos años.

EL FACTOR MC

Zorro Jorge Emilio, ya puso una cabeza de playa verde en Movimiento Ciudadano con Gustavo Miranda al frente, mediante una negociación de élite directamente con el dueño de MC, Dante Delgado Rannauro, de lo cual, hasta el mismo diputado Pech se enteró posteriormente. ¿Y si a cambio, el verde apoya a MC en Campeche?

¿Qué tanta fuerza podría alcanzar una alianza amplia opositora al candidato o candidata de Morena, con el Verde, PRI, PAN y MC en Quintana Roo?

En caso de que se logre construir alguna mega alianza, ¿qué tanta mella haría a Rafael Marín Mollinedo o a Maribel Villegas Canché, o a ambos, uno hacia la gubernatura y otra hacia Benito Juárez?

Son preguntas que se perciben durante estos días definitorios del futuro político de Quintana Roo rumbo a 2027. Usted tiene la última palabra.