Claudia Sheinbaum y Mara Lezama fortalecen la estrategia nacional para atender el sargazo

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CIUDAD DE MÉXICO.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa participó en una reunión de trabajo encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, donde se dio seguimiento a la estrategia nacional para atender el fenómeno del sargazo en las costas del Caribe Mexicano.

En el encuentro también participaron integrantes del gabinete ambiental federal, con quienes se revisaron las acciones encaminadas a fortalecer el manejo, aprovechamiento y transformación del sargazo mediante el uso de la ciencia, la tecnología, la innovación y esquemas de economía circular.

La mandataria estatal destacó que el recale de esta macroalga representa uno de los principales desafíos ambientales para Quintana Roo, por lo que subrayó la importancia de mantener la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la comunidad científica para impulsar soluciones de largo plazo.

Mara Lezama agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Gobierno de México para avanzar en estrategias que permitan proteger las playas, los ecosistemas y la actividad turística del estado, al tiempo que contribuyan al bienestar de las familias quintanarroenses.