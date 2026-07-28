Quintana Roo continúa con el combustible más caro de México

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CANCÚN.- Quintana Roo se mantiene como la entidad con la gasolina Magna más cara de México, al registrar un precio promedio de 25.15 pesos por litro, de acuerdo con el reporte de GasolinerasMX actualizado al 26 de julio de 2026.

Con ese nivel de precios, el estado ocupa el lugar 32 de 32 en el ranking nacional, muy por encima del promedio del país, que se ubica en 23.69 pesos por litro. La diferencia también es notable frente a entidades como Tamaulipas, donde el combustible ronda los 22 pesos por litro.

Además, el costo de la Magna en Quintana Roo rebasa el umbral de 24 pesos por litro que busca mantener el acuerdo de estabilización promovido por el Gobierno federal.

Cancún y Riviera Maya registran los precios más altos

Dentro del estado también existen diferencias importantes. En Cancún y la Riviera Maya, el precio de la gasolina suele superar los 25 pesos por litro, mientras que en Chetumal se reportan costos ligeramente menores.

Esta situación afecta principalmente a taxistas, transportistas y familias de la zona norte de Quintana Roo, donde la elevada actividad turística y los costos logísticos incrementan el precio de distribución del combustible.

Profeco ya había detectado estaciones con precios elevados

El monitoreo semanal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), correspondiente al periodo del 7 al 13 de julio, ya ubicaba a estaciones de servicio de Cancún entre las más caras del país.

Entre ellas figuró una gasolinera de la marca GO GAS, que comercializó el litro de gasolina regular en 25.39 pesos, con un margen de ganancia superior a tres pesos.

Aunque en gran parte del país los precios se mantienen por debajo de los 24 pesos por litro, Quintana Roo continúa encabezando la lista de las entidades con los combustibles más costosos.

Especialistas y consumidores atribuyen esta situación a factores como los costos de transporte, el aislamiento geográfico de la península y la alta demanda generada por la actividad turística.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a los automovilistas consultar el mapa interactivo de Profeco o plataformas especializadas antes de cargar combustible, con el propósito de localizar las estaciones con los precios más bajos en cada municipio.

Además de la gasolina Magna, tanto la Premium como el diésel mantienen precios elevados en Quintana Roo, aunque la Magna sigue siendo la que tiene mayor impacto en la economía de la mayoría de los consumidores.