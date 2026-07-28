Sin Mario Delgado, cambió la alianza 4T

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La última palabra

– La salida del gran aliado de Jorge Emilio de la presidencia de Morena, empezó a cambiar la relación en la alianza.

Por Jorge A. Martínez Lugo

En la alianza Morena-Verde no es lo mismo Mario Delgado que Ariadna Montiel. El actual titular de la SEP fue diputado federal verde y es parte del clan de Jorge Emilio; por ello fue fundamental en la arquitectura de la actual relación tóxica Morena-Verde, ya que Delgado le concedía todo a Jorge Emilio.

Los términos de la alianza no dependen únicamente de quien presida Morena ni de la llegada de Citlalli Hernández, pero la voracidad verde había rebasado límites.

La posibilidad de que el Partido Verde compita sin Morena en las elecciones de 2027 ha cobrado fuerza últimamente. Dirigentes verdes han mostrado diferencias con sus aliados en estados estratégicos como San Luis Potosí y Chihuahua. En Quintana Roo, en cambio, la lucha es soterrada y simulada.

En Quintana Roo, Jorge Emilio decidió jugar con otra estrategia; apuesta a que Morena le “conceda” la gubernatura con una candidatura verde con camiseta guinda. En el Caribe, la moneda está en el aire.

“Aunque el Verde busca consolidar proyectos propios y ganar margen de negociación dentro de la coalición oficialista, las encuestas revelan que su capacidad para ganar gubernaturas en solitario es limitada y que su principal fortaleza electoral se concentra en una sola entidad”.

SAN LUIS POTOSÍ

De acuerdo con un análisis de PoliticoMX, el caso más relevante es San Luis Potosí, considerado actualmente el principal bastión político del Partido Verde. Desde la llegada de Ricardo Gallardo Cardona a la gubernatura en 2021, el partido fortaleció su estructura territorial, incrementó su presencia en ayuntamientos y en el Congreso local, consolidándose como una de las principales fuerzas políticas de la entidad. Con ese respaldo, el PVEM impulsa a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador, como su principal apuesta para sucederlo en el cargo en 2027.

“La estrategia del Verde en San Luis Potosí quedó aún más clara luego de que Ruth González decidiera no participar en el proceso interno de Morena para elegir a sus coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación”, sostiene el análisis de Polls.mx.

El coordinador político nacional del PVEM, Arturo Escobar, defendió la decisión al señalar que la legisladora no tenía por qué someterse a un procedimiento interno de otro partido y reiteró el respaldo total del Verde a su eventual candidatura, retoma PolíticoMX.

CHIHUAHUA

En Chihuahua, Arturo Escobar condicionó públicamente la continuidad de la alianza con Morena y el Partido del Trabajo a que el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, sea designado coordinador de la Defensa de la Transformación en el estado.

En San Luis Potosí y Chihuahua el verde ha elevado el tono de confrontación y chantaje, mientras que en Quintana Roo se proclama la “unidad”, claro, siempre y cuando el candidato o candidata sea verde con vestimenta guinda.

Una vez que la decisión se tome, entonces, se pondrá a prueba la verdadera “unidad” en el Caribe. Usted tiene la última palabra.