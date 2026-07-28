Remodelación del Nachan Ka’an entra en fase de planeación

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CHETUMAL.- La rehabilitación del estadio Nachan Ka’an avanzará en las próximas semanas con el inicio de los estudios técnicos que definirán el proyecto ejecutivo y el alcance de las obras, informó el secretario de Obras Públicas de Quintana Roo, Rafael Lara Díaz.

El funcionario indicó que estos trabajos comenzarán en aproximadamente mes y medio e incluirán estudios de ingeniería, levantamientos topográficos y un diagnóstico integral de la infraestructura, con el propósito de diseñar una intervención que atienda las principales deficiencias del inmueble.

Lara Díaz subrayó que el proyecto no ha sido cancelado y que actualmente se encuentra en la fase de planeación. Agregó que la meta es ejecutar la rehabilitación y concluirla antes de que termine la actual administración estatal.

Priorizarán solución a las inundaciones

Uno de los primeros problemas que atenderá la obra será el sistema de drenaje del estadio, ya que durante la temporada de lluvias los vestidores llegan a inundarse con hasta metro y medio de agua.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas explicó que la antigüedad y el abandono del inmueble obligan a realizar un análisis de fondo antes de invertir en su remodelación.

Para solucionar esta problemática, la dependencia trabaja en coordinación con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), con el objetivo de implementar un sistema hidráulico que evite futuras inundaciones.

Mantendrán la imagen tradicional del inmueble

Como parte del proceso de planeación, el Gobierno del Estado realiza consultas con la ciudadanía para incorporar propuestas al proyecto de rehabilitación.

Entre las principales solicitudes destaca la conservación del tradicional marcador manual, el cual será restaurado en lugar de sustituirse por uno electrónico. Además, se prevé utilizar materiales característicos de la región para preservar la identidad histórica del estadio.

También servirá para espectáculos

Rafael Lara Díaz informó que, una vez concluida la remodelación, el Nachan Ka’an podrá albergar no solo eventos deportivos, sino también conciertos y otros espectáculos masivos.

El proyecto contempla la modernización de las gradas, taquillas, accesos para personas con discapacidad y distintas áreas de servicio, con el propósito de ampliar las funciones del recinto y convertirlo en un espacio para actividades deportivas, culturales y de entretenimiento.