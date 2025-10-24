Clausuran cementera en Tulum por derrame de aceites y químicos cerca de un cenote

Comparte esta Noticia

TULUM.- Autoridades municipales clausuraron la planta de la empresa MX Concretos, ubicada en las inmediaciones del cenote Yaax Mul, luego de confirmarse un derrame de aceites y presuntos residuos químicos en una zona selvática considerada de alta fragilidad ambiental.

La medida fue ejecutada por la Dirección General de Protección Civil y Bomberos de Tulum, encabezada por Sergio Canto Contreras, tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de sustancias contaminantes en los alrededores del predio.

“Se detectaron irregularidades en el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias, por lo que se procedió a la clausura”, informó el funcionario, quien advirtió que el incidente no solo ponía en riesgo el medio ambiente, sino también la seguridad de los trabajadores de la planta.

Imágenes captadas en el sitio muestran un líquido oscuro y aceitoso filtrándose entre la vegetación, emanando desde una brecha en el muro perimetral de la cementera y penetrando el subsuelo, lo que apunta a una descarga directa de desechos industriales, entre ellos aceites usados y residuos químicos derivados de la operación de maquinaria.

Debido a la proximidad del área con el sistema de cenotes y cavernas del Caribe Mexicano, las autoridades temen que la contaminación haya alcanzado el manto freático, una de las fuentes de agua dulce más importantes y vulnerables de la región.

Protección Civil, junto con personal ambiental, realiza labores de inspección y toma de muestras para determinar el alcance del daño ecológico. De confirmarse la contaminación, MX Concretos podría enfrentar sanciones severas conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a reglamentos locales sobre manejo de residuos peligrosos.

Habitantes y activistas ambientales han exigido una investigación profunda, advirtiendo que el incidente podría tener repercusiones duraderas.

“Esto trasciende una simple fuga; es un atentado ecológico que pone en riesgo nuestro suministro de agua”, denunció uno de los ciudadanos que documentó el derrame.

Por ahora, la planta permanece cerrada y bajo resguardo, mientras especialistas evalúan la magnitud del daño y las acciones de mitigación necesarias.