Colapsa parte del techo de caverna en Sac Actún; los buzos salieron ilesos

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TULUM.- Una parte del techo de la caverna Puerta del Cielo, en el sistema de cuevas Sac Actún, se desplomó la mañana del martes cerca del cenote Nohoch Nah Chich. Un grupo de buzos que se encontraba en la zona quedó rodeado por una nube de sedimentos que redujo la visibilidad, pero logró salir sin que se reportaran lesionados.

De acuerdo con los testimonios, los buzos se percataron del desprendimiento después de salir de la cueva. La caverna también es conocida como Heaven’s Gate. La causa del derrumbe se desconoce y no se ha determinado si el techo cedió por un proceso natural.

El desprendimiento ocurrió meses después de que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Greenpeace México y Sélvame MX advirtieran en un comunicado sobre el riesgo de colapsos en Sac Actún por el uso de maquinaria pesada durante la construcción de la carretera Jacinto Pat.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realiza la obra de 16 kilómetros como parte de un acuerdo con el ejido. Según la información difundida, los trabajos de pavimentación avanzan con maquinaria pesada y sin una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), debido a que la vía fue clasificada como camino rural.

Aunque Puerta del Cielo forma parte del sistema Sac Actún, la caverna se encuentra a varios kilómetros del tramo donde trabaja la Sedena. Los testimonios sobre el desprendimiento no establecen una relación entre el derrumbe y las obras.