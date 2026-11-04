Movimiento Ciudadano minimiza las renuncias de Pech y Cervera y apuesta por Lidia Rojas rumbo a 2027

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CHETUMAL.- Movimiento Ciudadano salió ganando con la renuncia de Gustavo Pech y Paola Cervera, sostuvo Enrique Cámara Villanueva, representante propietario del partido ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo). Aunque calculó que poco más de 100 militantes cercanos a ambos también están dejando el partido, afirmó que las bajas no debilitan su estructura rumbo a las elecciones de 2027.

En entrevista, Cámara Villanueva aseguró que ninguno de los dos hizo trabajo en territorio a favor de Movimiento Ciudadano. En el caso de Pech, atribuyó su llegada a la regiduría al respaldo de su padre, José Luis Pech Várguez, entonces dirigente del partido. Según su versión, ese apoyo permitió incorporar a Gustavo Pech a la planilla encabezada por Lidia Rojas Fabro.

Sobre Cervera, el representante dijo que ella y su grupo trabajaron por separado para impulsar su candidatura. Afirmó que, al no conseguir la postulación, tampoco se incorporaron al proyecto del partido. La información difundida no incluyó una respuesta de Pech ni de Cervera a esos señalamientos.

Cámara Villanueva sostuvo que las salidas facilitaron la unidad interna y destacó el trabajo de Lidia Rojas Fabro para consolidar la estructura electoral de MC en Othón P. Blanco. Al hablar de las posibilidades del partido en 2027, recordó que en la elección anterior llegaron a verse en posición de ganar con cerca del 90 por ciento del conteo, según su relato, y afirmó que entonces tampoco contaron con el respaldo de los dos exmilitantes.

Pech y Cervera anunciaron su renuncia a Movimiento Ciudadano hace unas semanas, tras diferencias con la dirigencia estatal que encabeza Joaquín González Castro. El 27 de octubre hicieron público su respaldo al proyecto de Eugenio “Gino” Segura Vázquez, coordinador estatal de Morena.

Después de ese acercamiento, Cervera fue nombrada subsecretaria de Gobierno de Quintana Roo en sustitución de Nabil Eljure Terrazas, quien busca la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Othón P. Blanco.