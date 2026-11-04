Nuevas reglas de Vivienda Social dan prioridad a familias de bajos ingresos sin seguridad social

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) modificó las reglas del Programa de Vivienda Social 2026 para dar prioridad a las familias de menores ingresos sin afiliación a la seguridad social. El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), contempla subsidios directos y esquemas de pago para construir, ampliar o mejorar viviendas, así como para reubicar hogares en zonas seguras.

Las reglas organizan los apoyos en tres esquemas: Vivienda para el Bienestar, Subsidio 100% Conavi y Cofinanciamiento. Entre las modalidades previstas está la autoproducción, que permite a las familias participar en la construcción de su vivienda, además de las intervenciones para ampliar o mejorar inmuebles existentes.

En el esquema que opera con la Financiera para el Bienestar, los pagos para recuperar el financiamiento no podrán superar el 30 por ciento del ingreso mensual familiar. El plazo podrá extenderse hasta 30 años. Ese límite corresponde al esquema administrado con la financiera.

El programa dará prioridad a las mujeres jefas de hogar, las comunidades indígenas y afromexicanas, las personas afectadas por fenómenos naturales y quienes viven en zonas de atención prioritaria.

Para validar las solicitudes, se utilizará la Cédula de Información Socioeconómica y se verificará la Clave Única de Registro de Población (CURP), con el fin de evitar la duplicidad de apoyos federales. El acuerdo también mantiene los Comités de Contraloría Social y las medidas de blindaje electoral para que los recursos se entreguen directamente, sin intermediarios ni condicionamientos partidistas.

En Quintana Roo, las opciones de autoproducción y mejoramiento pueden atender necesidades de vivienda en comunidades rurales y urbanas de municipios como Bacalar y Othón P. Blanco. La información difundida sobre el acuerdo no precisó cuántos apoyos se destinarán a esos municipios ni cuándo se abrirán convocatorias locales.