Colapsan pilotes del Tren Maya en Campeche; trabajadores denuncian anomalías

CAMPECHE.- Pilotes que iban a soportar dos puentes por donde va a pasar el Tren Maya en Campeche colapsaron.

Las torres, correspondientes al Tramo 2 de Escárcega a Calkiní, con una extensión de unos 235 kilómetros, se “doblaron” en diversas pruebas de peso entre el 20 y el 30 de abril, por lo que tuvieron que ser derribadas y construidas de nuevo, de acuerdo con trabajadores.

El trazo de este proyecto, de los más importantes de la 4T, reportó la falla técnica en dos puentes que cruzan igual número carreteras a la altura de Castamay y San Francisco Kobén, localidades aledañas a la capital del estado.

Los trabajadores aseguraron que los pilotes fueron mal diseñados desde un principio, por lo que no iba a soportar el peso del férreo.

“Hubo anomalías en las obras, primero porque no dieron en un inicio un trazo definido (de los puentes), pero más allá de eso, los pilotes no fueron bien diseñados. Se doblaron los pilotes; ya los derribaron y van a poner unos nuevos”, comentó uno de los obreros a Reforma.

El trazo de este tramo abarca 6 municipios y 31 localidades.

Nopodiasaberse..



¿ Que puede salir mal con la 4T ?



Pilotes del Tren Maya COLAPSAN.



Les juro que no me burlo.. me preocupa que llegue a suceder una tragedia si esto hubiese ocurrido con pasajeros..



"La falla técnica se registró en dos puentes que cruzan igual número carreteras… pic.twitter.com/6YO61xpuD2