Comparte esta Noticia

COZUMEL.- Integrantes de colectivos de búsqueda localizaron en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún a dos hombres que, según sus familiares, eran buscados desde hacía varios años en distintas partes del país, informó Beatriz Torres Urrieta, del colectivo Familiares de Búsqueda Xalapa.

La buscadora dio a conocer el hallazgo durante una rueda de prensa en el Malecón de Cozumel, donde explicó que la visita al penal de Cancún se realizó el día anterior, al comenzar sus actividades en Quintana Roo.

Torres Urrieta señaló que estos recorridos están orientados a encontrar personas con vida, por lo que incluyen visitas a cárceles, centros de rehabilitación y hospitales. Consideró que la localización de los dos hombres representó un inicio favorable para la jornada y expresó su esperanza de obtener resultados similares en otros puntos del estado.

En Cozumel, las actividades comenzaron con una visita a la cárcel. Durante los próximos días, los colectivos continuarán sus recorridos por centros de rehabilitación de la isla.

La integrante de Familiares de Búsqueda Xalapa sostuvo que estas acciones son necesarias porque las personas desaparecidas pueden encontrarse en cualquier entidad. Destacó que madres, esposas y otros familiares mantienen las búsquedas ante la necesidad de conocer el paradero de sus seres queridos.

Durante el encuentro con la prensa, las participantes mostraron fichas de sus familiares desaparecidos. Entre ellas estaba la de Luis Geovanny Rodríguez, quien fue privado de la libertad el 14 de junio de 2016 en Chilpancingo, Guerrero.

Con información de Caribe Peninsular