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La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

La maestra Marisela Julia Moreno Romero fue galardonada con la Medalla al Mérito Ciudadano “Eusebio Azueta Villanueva” 2026 que otorga el Consejo Ciudadano de Chetumal, AC, que preside Georgina Marzuca Fuentes, en reconocimiento a sus aportaciones como pionera de instituciones culturales y de la educación artística en niñas, niños y jóvenes tras una trayectoria de varias décadas.

Como cada año familias chetumaleñas se congregaron en la plazoleta junto al Museo Maqueta de Payo Obispo, frente a la Bahía de Chetumal, en la que también se reconoció a las otras personas postuladas en esta edición de la medalla, quienes también han realizado diversas aportaciones en la construcción y transformación de la sociedad que hoy es Chetumal y Quintana Roo como el estado más joven de México.

Felipa Ramírez Anderson, Dulce María del Rosario Medina Pérez, Luis Enrique Peña Alba, Anthony Anselm Buller y Norman Angulo MacLiverty, recibieron reconocimientos y el afecto del público asistente por sus merecimientos cívicos, sociales y culturales.

ACTIVISTA DE LA CULTURA QUINTANARROENSE

La maestra Marisela Moreno, como se le conoce con cariño, nació en Chetumal y salió de su tierra natal a la Ciudad de México, donde se formó y participó en ballet folclórico en el entonces Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y en la prestigiosa Escuela de Amalia Hernández.

Al regresar a Chetumal, con un amor más arraigado por su tierra y su gente, decidió aportar sus conocimientos y talento en la creación de las primeras escuelas artísticas y agrupaciones de danza folclórica y escénicas, haciendo énfasis en la construcción de una nueva identidad cultural, que entonces empezó a llamarse quintanarroísmo, desde el sur de Quintana Roo al resto del territorio.

Destaca su participación en el Comité encargado de definir y preservar el traje típico regional y el traje de la chetumaleña, salvaguardando el patrimonio tangible e intangible quintanarroense. Siempre entendió el arte y la cultura como una fuerza para la transformación y cohesión social.

Esta entrega, su sólida formación artística académica y su carisma con la gente, la empezó a distinguir en aquellos primeros años del recién creado Estado libre y soberano, levándola a ser parte de una comisión que planeó la creación de la primera institución cultural pública en la entidad y de esta manera fue nombrada directora fundadora de la Casa de Cultura de Quintana Roo ahora Casa de Cultura de Chetumal y posteriormente creó también la Casa de Cultura de Calderitas.

Varias generaciones de niñas, niños y jóvenes quedaron marcadas por su paso en sus aulas, sus enseñanzas artísticas, pero también históricas sobre el nacimiento de Quintana Roo, el valor de ser parte de una identidad cultural propia y de una sociedad en transformación.

Más que un reconocimiento en papel, la maestra Marisela Moreno y quienes fueron postulados ese año, recibieron un cálido y prolongado reconocimiento del público emocionado y puesto de pie.

HECTOR AGUILAR CAMÍN

En esta entrega 2026 de la Medalla “Eusebio Azueta Villanueva” tuvo una participación especial vía zoom el historiador y escritor chetumaleño, Héctor Aguilar Camín, con una interesante ponencia sobre el contexto histórico de la creación del Territorio Federal y su transición a Estado libre y soberano, que mantuvo la atención del público.

Destacó el documento fundamental que dio origen a la creación del Territorio por parte del presidente Porfirio Díaz: el Tratado sobre Límites entre México y Honduras Británica (Inglaterra), conocido como Tratado Spencer-Mariscal en 1873, con el que se reconoció la soberanía británica sobre Belice, pero también se dio certidumbre a la frontera sur mexicana, misma que habría que consolidarla, por lo que primero fue fundada la ciudad de Payo Obispo en 1898, hoy Chetumal, y entonces, en 1902 se creó el Territorio Federal de Quintana Roo. Exposición por demás de especial interés, que merece una entrega aparte. Usted tiene la última palabra.