Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Los trabajadores del Gobierno de Quintana Roo recibirán un bono especial por fin de administración durante 2027, confirmó el oficial mayor, Adrián Díaz Villanueva. El monto individual, la fecha de pago y los criterios para acceder a la prestación todavía no han sido anunciados.

El funcionario informó que la Oficialía Mayor trabaja en la programación presupuestal para prever los recursos necesarios y cubrir el beneficio antes de que concluya el actual periodo gubernamental.

Explicó que las áreas correspondientes revisan los aspectos administrativos y financieros de la entrega, con la intención de cumplir el compromiso sin afectar otras obligaciones económicas del Gobierno del Estado.

Díaz Villanueva señaló que la gobernadora Mara Lezama Espinosa dará a conocer oficialmente la cantidad que recibirá cada trabajador, así como las condiciones para distribuir el bono.

La previsión del gasto deberá considerar el número de empleados con derecho a recibirlo y las disposiciones que establezca la administración estatal.

Hasta el momento, la autoridad no ha precisado cuánto representará el bono para el presupuesto público ni el número exacto de beneficiarios. También permanece pendiente el calendario de pago.