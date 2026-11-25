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TULUM.- La aerolínea canadiense WestJet retirará sus operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en enero de 2027, con la cancelación de sus conexiones directas desde Toronto, Montreal y Calgary, durante la temporada alta del Caribe mexicano.

La decisión forma parte de una revisión de su red para ajustar la capacidad a las condiciones de la demanda. En una declaración enviada al medio canadiense Travel Market Report, la compañía explicó que evalúa periódicamente sus rutas para responder a las necesidades de los pasajeros y mantener la eficiencia operativa.

De acuerdo con la programación publicada el 19 de noviembre por el portal especializado AeroRoutes, los vuelos desde Toronto y Montreal concluirían el 9 de enero. La primera ruta cuenta con cuatro frecuencias semanales y la segunda, operada para Sunwing Vacations, con tres.

Para Calgary, que mantiene dos frecuencias por semana, ese reporte señaló el 14 de enero como último día de servicio. Sin embargo, PAX News encontró que el sistema de reservaciones de WestJet mostraba el 9 de enero como fecha de conclusión para las tres ciudades.

Ante la diferencia entre ambas fuentes, permanece pendiente la confirmación definitiva del último vuelo desde Calgary.

En conjunto, las conexiones representan nueve frecuencias semanales de llegada a Tulum. Su cancelación reducirá las opciones directas de viaje desde esas ciudades canadienses hacia el destino quintanarroense.