Comité magisterial denuncia engaño en nueva edad de retiro

CHETUMAL.- El Comité Central de Lucha Magisterial de Quintana Roo se pronunció en contra del decreto presidencial para reducir la edad de jubilación de los docentes y trabajadores al servicio del estado de aquí al 2034, por considerar que es un engaño que no resuelve sus problemas y demandas.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, el comité informó que, tras analizar este documento con seriedad, llegó a la consideración que este decreto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no atiende las demandas de la base magisterial ni representa una solución real, porque sólo beneficiaría al sector que ingresó al magisterio antes de la entrada en vigor de la reforma de 2007 a la Ley del ISSSTE y no tiene garantías de aplicación al no ser una modificación a esta ley.

El rechazo del Comité Central de Lucha se basó en los siguientes puntos, citados de manera textual:

“1. Este decreto no nos incluye a todas y todos Solo aplica para quienes están en el régimen del Décimo Transitorio, es decir, quienes entraron al servicio antes del 1 de abril de 2007. Quienes estamos en el sistema de cuentas individuales —la mayoría de los maestros jóvenes—, quedamos fuera. No se menciona ninguna mejora, ni se reconoce el derecho a una pensión digna para nosotros.

2. No es una solución real. El decreto no reduce la edad hoy mismo. Solo detiene el aumento que ya venía ocurriendo y promete que en el año 2034 podríamos jubilamos a los 53 (mujeres) o 55 (hombres). Es una promesa aplazada, no una solución de fondo.

3. No cambia la ley. Este decreto no reforma la Ley del ISSSTE. Solo pide que se considere una propuesta en la Junta Directiva del instituto. No hay garantía de que se cumpla. No hay claridad sobre cómo se va a financiar.

El comité agregó que su postura es que no están de acuerdo con que sigan existiendo dos tipos de maestros: unos con derechos completos y otros abandonados, y que persisten en su exigencia de la derogación de la reforma a la Ley del ISSSTE del 2007, para que se establezca de nuevo un solo sistema solidario de pensiones para todas y todos los trabajadores de la educación.

Afirmó que su demanda en una reforma verdadera a la ley, que sea justa, inmediata y sin excluir a nadie, y pidió a los maestros que no se dividan y tampoco se dejen “engañar con decretos que suenan bien pero no resuelven nada”.

Cabe recordar que el decreto presidencial, emitido en la tarde del martes pasado, establece la reducción gradual de la edad de jubilación de los afiliados del ISSSTE cada tres años y hasta llegar a 55 años para hombres y 53 años para mujeres en el 2034, es decir, en 9 años.

El decreto ha sido criticado severamente por abogados como un acto de la presidenta Claudia Sheinbaum que viola abiertamente la Constitución, porque en su contenido se presenta como una reforma a la tabla de aumento de edad de jubilación prevista en la reforma a la Ley del ISSSTE del 2027, cuando la presidencia no tiene la facultad de modificar las leyes emitidas por el Congreso de la Unión por decreto ejecutivo, por lo que la vía correcta para modificar la tabla era presentar al Poder Legislativo una iniciativa de reforma para modificar la dicha ley.

Fuente: Cambio22