Como buen mexicano, Tenoch Huerta aceptó el papel de Namor sin saber nadar.

Tenoch Huerta representa a los 126 millones de mexicanos que somos en el mundo: si no sabemos algo, primero aceptamos la oferta y luego vemos la manera de aprenderlo…

Durante el casting de la segunda película de Black Panther aseguró que sabía nadar, lo cual no era cierto.

Aún así fingió seguridad en todo momento, con el objetivo de obtener el papel de Namor. Cuando terminaba de rodar sus escenas iba a clases intensivas para poder aprender a nadar, pues las últimas partes las tenía que hacer bajo el agua.

Solo su equipo más cercano sabía su secreto: durante las grabaciones logró fingir tan bien y actuar con tanta seguridad, que nadie llegó a sospechar que le tenía terror al agua.

“Al final pues cumplí con mi parte. Aunque uno del equipo de camarógrafos me descubrió saliendo de mis clases de natación, no dijo nada. Para las últimas partes le confesé a la producción que no sabía nadar, pero ellos no lo creían porque aprendí en menos de tres semanas. Les dije: es que soy mexicano, primero nos aventamos al ruedo aunque no tengamos ni idea de lo que hacemos, sobre la marcha lo aprendemos. Afortunadamente no me despidieron”, dijo en entrevista reciente.