Entre reclamos por desabasto, director del IMSS reporta ante diputados que surtió por completo 97% de las recetas

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CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los reclamos por falta de medicamentos en hospitales, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró ante la Cámara de Diputados que el 97 por ciento de las recetas del instituto se surtió por completo entre enero y octubre. El funcionario dijo que los derechohabientes pueden reportar los faltantes en la plataforma Receta Completa y que las unidades hospitalarias pueden recurrir a compras de emergencia.

Robledo compareció ante las comisiones unidas de Salud y de Seguridad Social como parte de la revisión del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. También acudieron el secretario de Salud y los titulares del ISSSTE y del IMSS-Bienestar.

La reunión comenzó entre gritos y empujones. Diputados del PAN protestaron por un cambio de formato que dejó el cierre de la comparecencia en manos de los funcionarios, en lugar de los legisladores. En medio de la inconformidad y de las protestas de personas afectadas por el caso de la Guardería ABC, los diputados del PAN y del PRI se retiraron. Al encuentro también acudieron decenas de médicos y enfermeras que aplaudieron a los funcionarios.

Sobre el rezago quirúrgico, Robledo informó que 4 mil 105 pacientes habían salido de la lista de espera. La meta del IMSS es realizar 31 mil 700 cirugías adicionales en turnos nocturnos y fines de semana. El director también expuso la estrategia para mantener abiertas las agendas médicas durante noviembre y diciembre y evitar que las citas se pospongan hasta 2027.

En Urgencias, el instituto prevé habilitar 48 módulos para mejorar la atención y la comunicación con las familias. Robledo reportó que, desde el 28 de octubre, se habían realizado 20 mil consultas digitales sobre el estado de salud de pacientes mediante la herramienta Infórmate de tu Familiar, disponible en la aplicación IMSS Digital. Se comprometió a evaluar los avances por hospital y servicio y a rendir cuentas sobre cada medida después del 24 de febrero de 2027.

El director también aseguró que la Modalidad 40 seguirá vigente y que los ajustes no modificarán las pensiones ya otorgadas. Añadió que quienes ya cotizaban en ese esquema conservarán sus semanas, aportaciones y condiciones de inscripción.

Para las nuevas incorporaciones, Robledo explicó que durante seis meses se aplicará un tope equivalente al último salario más una Unidad de Medida y Actualización (UMA). Señaló que las inscripciones se harán únicamente por vía digital y que ya no se podrán comprar semanas. Atribuyó los cambios a la detección de esquemas en los que gestores y financieras ofrecían créditos para elevar artificialmente el salario de cotización. Dijo que el IMSS presentará al Congreso un análisis para determinar si hace falta una reforma legal.