Ieqroo busca cubrir 157 plazas para las elecciones de 2027; el registro cierra el 10 de noviembre

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CHETUMAL.- El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) cerrará el 10 de noviembre el primer periodo de registro para cubrir 157 plazas en los 19 consejos municipales y distritales que participarán en las elecciones de 2027. Aunque más de cuatro mil personas han mostrado interés, no todas obtuvieron un folio porque no completaron la carga de documentos, informó la consejera presidenta, Rubí Pacheco Pérez.

En entrevista tras la presentación del lema que se utilizará en los comicios, Pacheco llamó a la ciudadanía a inscribirse. Explicó que el trámite puede hacerse en la página del instituto, sin necesidad de viajar a Chetumal. La convocatoria, publicada el 10 de octubre, contempla cargos de consejería y vocalías en las áreas de secretaría, organización y capacitación.

El interés no ha sido uniforme en el estado. El instituto identificó baja participación en Bacalar, Tulum, Cancún y el distrito 10 de Playa del Carmen. En Cancún instaló siete oficinas adicionales para facilitar el registro ante la falta de solicitudes en algunas zonas, entre ellas Villas Otoch Paraíso.

Pacheco señaló que el Ieqroo analiza ampliar el plazo únicamente en los municipios o distritos con baja participación. La decisión sigue pendiente y el 10 de noviembre se mantiene como fecha del primer corte.

Además de cubrir las plazas, el instituto integrará una lista de reserva para sustituir a quienes desistan del proceso, no acepten el cargo o renuncien. La consejera presidenta indicó que los puestos ofrecen salarios superiores a 20 mil pesos mensuales y horarios flexibles. Las personas aspirantes deberán contar al menos con estudios de preparatoria y participar en entrevistas virtuales.