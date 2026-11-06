Somos rechaza señalamientos sobre el INE y demanda a Sheinbaum y Buenrostro por daño moral y difamación

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CIUDAD DE MÉXICO.- La organización política Somos anunció que presentará una demanda por daño moral y difamación contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro. La agrupación rechazó que se le vincule con la presunta red de proveedores electorales investigada en el caso de Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

En un comunicado, la organización encabezada por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo acusó a las funcionarias de buscar «chivos expiatorios» y de intentar desviar la atención de los señalamientos contra Taddei, quien renunció el 26 de octubre. Somos sostuvo que el gobierno intentó involucrar a la agrupación, surgida de la «marea rosa», a partir de relaciones que se remontan a finales del siglo pasado.

La respuesta se produjo después de que, en la conferencia matutina del jueves 5 de noviembre, el gobierno federal presentara una investigación sobre seis empresas relacionadas con José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. Según la exposición, la presunta red tenía antecedentes de al menos 27 años y habría obtenido contratos electorales por 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025. La investigación apuntó al posible uso de empresas fachada para simular competencia en la contratación de materiales electorales.

La presentación rastreó la trayectoria de los hermanos hasta Juan Carlos Padilla Aguilar, quien dirigió el Registro Nacional de Población en los años ochenta y pasó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en 1989. Allí, José Alfredo se desempeñó como su secretario particular y Raymundo Francisco ingresó al área de Investigaciones.

El gobierno señaló que Padilla Aguilar coincidió después en Somos con figuras que habían ocupado cargos en el INE, entre ellas Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo Molina y Lorenzo Córdova. La exposición no mostró evidencia adicional de que la agrupación hubiera participado en el presunto esquema de contrataciones.

Somos atribuyó la crisis del instituto a decisiones tomadas durante la gestión de Taddei. Recordó que su nombramiento se resolvió por insaculación en 2023, tras la falta de un acuerdo en la Cámara de Diputados, y acusó a Morena de haber cerrado la negociación. En aquel momento, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó públicamente a la nueva consejera presidenta y defendió su integridad.

La organización también cuestionó la reforma aprobada en octubre de 2024 que facultó a Taddei para designar a directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas sin reunir ocho de los once votos del Consejo General. A juicio de Somos, ese cambio debilitó los contrapesos internos del organismo.

Las publicaciones de Reforma y Latinus sobre la cercanía de Taddei con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas precedieron a su renuncia. Tras su salida, el INE comenzó a revisar nombramientos y contrataciones, y fueron separados 30 funcionarios cercanos a su administración.

Somos convocó a las fuerzas de oposición a instalar una mesa de trabajo para dar seguimiento a las próximas etapas del proceso electoral. También pidió a la Cámara de Diputados seleccionar con transparencia y rigor al comité que evaluará a los aspirantes a la presidencia del INE e invitó a la ciudadanía a una manifestación en defensa del organismo.