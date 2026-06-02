Condiciones climáticas frenan instalación de barreras antisargazo en Quintana Roo

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TULUM.- Las condiciones climáticas y el comportamiento del mar han dificultado la instalación total de las barreras antisargazo adquiridas por el Gobierno de Quintana Roo para contener el recale masivo de macroalga en las costas del Caribe mexicano.

Así lo informó el secretario de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Óscar Rébora Aguilera, quien señaló que hasta el momento únicamente se han colocado ocho mil de los 16 mil metros de barreras disponibles, debido a fenómenos meteorológicos y complicaciones técnicas derivadas del estado del mar.

El funcionario detalló que durante la actual temporada ya se han recolectado más de 50 mil toneladas de sargazo en distintos puntos del litoral quintanarroense.

“De las 16 mil, se han instalado 8 mil metros; las otras no hemos podido instalarlas por condiciones climáticas. Estamos justamente colocándolas en las zonas de importancia junto con los municipios y la Secretaría de Marina, que son quienes nos determinan los polígonos”, explicó.

Suradas y nortes complican los trabajos

Rébora Aguilera indicó que las recientes suradas, nortes y cambios en las corrientes marinas han afectado las labores de anclaje de las barreras en diferentes zonas costeras.

Explicó que el arribo del sargazo está estrechamente relacionado con factores naturales que cambian constantemente las condiciones del mar.

“De repente entran suradas, entran nortes, entonces van moviendo también algunos puntos donde se ha picado más el mar y los mismos anclajes no se han podido instalar. Cuando tenemos vientos del norte no llega el sargazo; cuando tenemos vientos del este es cuando arriba”, señaló.

Refuerzan estrategia con apoyo de la Marina

El titular de la SEMA destacó que existe coordinación permanente entre el Gobierno del Estado, los municipios y la Secretaría de Marina para reforzar las acciones de monitoreo, contención y recolección en las zonas consideradas prioritarias.

Además, adelantó que la Secretaría de Marina incorporará próximamente un nuevo buque oceánico especializado para fortalecer las labores de recolección en altamar.

“Estamos hablando de un buque de 89 metros con capacidad de 600 a 700 toneladas”, precisó.

Identifican principales puntos de ingreso del sargazo

De acuerdo con las autoridades ambientales, Quintana Roo registra dos principales rutas de ingreso de la macroalga: una entre Banco Chinchorro y Mahahual, y otra entre Cozumel y Tulum.

Estas zonas concentran actualmente las acciones de vigilancia, monitoreo y contención para reducir el impacto del fenómeno en las playas del estado.

Finalmente, Óscar Rébora Aguilera subrayó que el problema del sargazo requiere soluciones permanentes y de largo plazo, por lo que continúan avanzando proyectos enfocados en el aprovechamiento y valorización de la macroalga, así como en el fortalecimiento gradual de la infraestructura destinada a su contención.