Viajan a Quintana Roo los primeros autobuses eléctricos Taruk; serán utilizados en Chetumal

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CHETUMAL.- Los primeros autobuses eléctricos Taruk viajan rumbo a Quintana Roo como parte de la estrategia nacional para impulsar la electromovilidad, el desarrollo tecnológico y la innovación en México.

Las unidades partieron desde la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, con destino a Chetumal, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

A través de un video difundido en redes sociales, se mostró el traslado de los nuevos autobuses, que cuentan con un contenido nacional certificado del 70 por ciento y forman parte de un proyecto desarrollado por empresas mexicanas.

Capacidad para 60 pasajeros y autonomía de 340 kilómetros

Los autobuses eléctricos Taruk tienen capacidad para transportar alrededor de 60 pasajeros y operan sin emisiones contaminantes, además de ofrecer un funcionamiento silencioso.

De acuerdo con la información presentada, cada unidad cuenta con una autonomía de hasta 340 kilómetros por carga, lo que permitirá fortalecer la movilidad sustentable en la capital de Quintana Roo.

Proyecto impulsado por tecnología mexicana

Desde octubre de 2025, Marcelo Ebrard había anunciado la incorporación de estas unidades al sistema de transporte de Quintana Roo, luego de que comenzaran las pruebas operativas en Chetumal.

En ese momento, acompañado por la gobernadora Mara Lezama, destacó que el proyecto representa un avance importante para el desarrollo tecnológico nacional y la generación de empleos especializados en el país.

El nombre Taruk significa “correcaminos” en lengua yaqui y forma parte de una iniciativa orientada a modernizar el transporte público mediante tecnologías limpias desarrolladas en México.

Los autobuses fueron desarrollados por las empresas mexicanas DINA y MegaFlux.

MegaFlux fue responsable del sistema de tracción eléctrica, mientras que DINA se encargó del diseño y la fabricación de las unidades.

El proyecto contó además con el respaldo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías (Conahcyt), que participó en el proceso de desarrollo tecnológico.

Con la llegada de estos autobuses a Quintana Roo, Chetumal se convierte en una de las primeras ciudades del país en incorporar este modelo de transporte eléctrico de fabricación nacional.