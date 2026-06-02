Docentes y trabajadores de salud marchan en Chetumal para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE 2007

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CHETUMAL.- Alrededor de 70 personas, entre docentes y algunos trabajadores del sector salud, participaron este lunes en una marcha por las principales calles de Chetumal para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y demandar mejoras en materia de pensiones, salarios y servicios médicos.

La movilización fue convocada por el Comité Central de Lucha de Quintana Roo, cuyos integrantes señalaron que las actuales condiciones del sistema de jubilación afectan a miles de trabajadores del sector público.

Entre las principales demandas de los manifestantes se encuentra el retorno a un esquema de jubilación basado en años de servicio, con retiro a los 28 años para las mujeres y 30 años para los hombres.

Además, solicitaron la eliminación del sistema de afores, cambios al régimen de pensiones vigente, incrementos salariales y una mejora sustancial en los servicios de salud que reciben los trabajadores afiliados al ISSSTE.

Aseguran que existe respaldo de más trabajadores

El vocero del Comité Central de Lucha, Xavier Méndez, afirmó que las exigencias cuentan con el respaldo de numerosos trabajadores del sector educativo, del sector salud y de dependencias del Gobierno del Estado.

Sin embargo, señaló que muchos de ellos optaron por no participar en la manifestación por temor a posibles represalias laborales.

“Esta lucha se hace por todos los trabajadores, estén o no presentes en la movilización”, expresó.

Movimiento forma parte de una jornada nacional

Xavier Méndez recordó que las protestas fueron convocadas de manera simultánea en diversas entidades del país como parte de una jornada nacional impulsada por organizaciones sindicales y colectivos de trabajadores.

En Chetumal, el contingente inició su recorrido frente al Museo de la Cultura Maya y avanzó por la avenida De Los Héroes hasta llegar al Palacio de Gobierno, donde los participantes reiteraron sus demandas y exigieron una revisión de la legislación vigente en materia de seguridad social.