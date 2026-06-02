Instalan Comité Operativo para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026 en Quintana Roo

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CHETUMAL.- Con el objetivo de coordinar acciones preventivas, fortalecer la capacidad de respuesta y proteger a la población durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, quedó instalado el Comité Operativo de Protección Civil de Quintana Roo.

Durante la sesión de instalación, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que la estrategia estatal busca salvaguardar la vida, el patrimonio y la seguridad de cerca de un millón 800 mil habitantes, así como de los miles de turistas que visitan el Caribe Mexicano cada año.

“Cada decisión que tomamos tiene un propósito: proteger a las familias quintanarroenses y a quienes visitan nuestro estado”, señaló.

Prevén hasta 15 ciclones en el Atlántico y el Caribe

La temporada de lluvias y ciclones tropicales inició oficialmente el 1 de junio y concluirá el próximo 30 de noviembre.

De acuerdo con los pronósticos presentados durante la sesión, se espera la formación de entre 11 y 15 ciclones tropicales en la región del Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México.

Como parte de la reunión, autoridades federales y estatales presentaron los planes de atención y respuesta ante contingencias, incluyendo estrategias de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Más de 4 mil brigadistas y 834 refugios temporales

El Comité Operativo está integrado por 15 subcomités especializados conformados por dependencias de los tres niveles de gobierno.

Para atender posibles emergencias, Quintana Roo cuenta con una fuerza operativa de más de 4 mil brigadistas, integrada por 3 mil 550 trabajadores estatales y 476 elementos de las unidades municipales de Protección Civil.

Además, se dispone de más de 300 vehículos operativos, drones, generadores eléctricos, equipo de rescate y un Centro de Operaciones Móvil para coordinar acciones en caso de contingencia.

En materia de refugios temporales, se habilitaron 834 espacios con capacidad para atender a más de 75 mil personas.

De estos, 77 son refugios de primera apertura con capacidad inmediata para recibir a más de 11 mil personas. También se contemplan 16 refugios destinados a mascotas en nueve municipios.

Sistema de salud preparado para emergencias

Las autoridades informaron que la entidad cuenta con 204 centros de salud de primer nivel, hospitales, quirófanos, ambulancias, laboratorios y personal médico especializado para atender cualquier emergencia derivada de fenómenos hidrometeorológicos.

Asimismo, se mantiene disponible un helicóptero para realizar traslados médicos urgentes cuando las condiciones lo requieran.

Lanzan campaña preventiva “Triple A”

Como parte de las acciones de prevención, se puso en marcha la campaña “Triple A: Atent@s, Alerta y A Salvo”, cuyo objetivo es fomentar la cultura de la prevención y promover que la población se mantenga informada a través de canales oficiales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para seguir las recomendaciones de Protección Civil y atender oportunamente los avisos meteorológicos durante toda la temporada.

La estrategia busca fortalecer la preparación comunitaria y reducir riesgos ante la posible llegada de tormentas tropicales o huracanes a Quintana Roo.