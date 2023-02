Confirma AMLO que demandará al abogado de García Luna por daño moral

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que “está decidido” que demandará al abogado del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna por los señalamientos que le hizo durante el juicio en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional de este martes, el jefe del Ejecutivo federal reiteró su intención de interponer una denuncia en contra de César de Castro, quien lo acusó de actuar de manera tendenciosa y “de querer manchar” su nombre.

“Está decidido, estoy haciendo una investigación sobre cómo es el procedimiento, pero claro que sí, fíjense si no me va a extrañar el juicio, al final de cuentas yo fui con el único señalado. Eso me recuerda a la elección del 2012 que usamos el candidato del PRI, el licenciado Peña había gastado más como se demostró después con la Pemex, con lo que ya declaró el director de Pemex, lo de Odebrecht que habían gastado más de lo establecido en la ley y su campaña habían rebasado el tope la del INE. y lo del tribunal que no que no había gastado más el que ha gastado más era yo que yo fui este rebase el tope, así está esto”, explicó.

López Obrador dijo que se ultima en los detalles de la demanda para saber en qué corte de Estados Unidos es procedente. “Estoy esperando que me informen cómo sería, en dónde es, qué procede si procede, pero en unos días más vamos a saber”, precisó.

Fuente: El Heraldo de México