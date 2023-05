Confirma Ayuntamiento que ya no autorizará conciertos de artistas de narcorridos en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- El gobierno municipal anunció que a partir de este jueves no se autorizarán los permisos a conciertos con artistas que promuevan la apología del delito en cualquiera de sus géneros musicales; ante ello, organizadores cancelaron la presentación de Alfredo Ríos, ‘El Komander’, prevista para este viernes 19 de mayo.

“El Bando de Policía y Buen Gobierno establece que los espectáculos públicos no deben promover ningún tipo de violencia y desafortunadamente hemos tenido incidentes cada vez que hay este tipo de conciertos en la Plaza de Toros; por ello el gobierno municipal tomó la determinación de ya no permitir este tipo de conciertos”, informó el secretario general del ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio.

Añadió que habrá concierto, pero con modificación en la cartelera de los artistas. “Ya no vamos a estar aceptando que la gente siga con esta apología de la violencia y en este caso en particular si habrá concierto, lo único fue que se bajó a uno de los artistas, desde luego respetamos la libertad de expresión, pero no podemos seguir fomentando este tipo de eventos donde se fomenta la violencia” dijo Aguilar Osorio.

La cartelera de este concierto promovía la presentación de los artistas Chuy Lizarraga, Alfredo Ríos, “El Komander”, Ángel Preciado y Francisco “El Gallo Elizalde”.

Por su parte, Cesar Ruiz, promotor del evento confirmó que dos días del concierto, la cartelera tendrá cambios. “Desgraciadamente no podrá asistir ‘El Komander’, no porque no le hayamos pagado o la empresa no haya cumplido con los requisitos, en Cancún acaban de hacer iniciativas donde ya no permitirán más eventos de narcocorridos o de gente que canta corridos e incitan a la violencia; en su lugar, se estará presentando un grupo que se llama ‘Al Tiro’, de Armando Ramos, ex integrante de Calibre 50”, expresó.

Otra postura que surgió en torno a este tema, fue el de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien, al término de un evento de entrega de ayudas sociales, indicó que su gobierno promueve la cultura de los valores.

“Siempre digo que nosotros promovemos la paz, la cultura de valores, la familia, la no violencia y el rechazo a las actitudes destructivas. Creo que mi respuesta es clara”, afirmó.

El secretario general del Ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio recalcó que “al menos en lo que resta de esta administración no habrá permisos para este tipo de eventos”.

Horas después del anuncio de las autoridades locales, a través de un comunicado de una empresa promotora de conciertos, se dio a conocer la cancelación de Grupo Firme en Cancún para el próximo 1 de julio por “condiciones técnicas y operativas”.

Fuente: Telediario