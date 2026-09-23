Confirma Estefanía Mercado que proyecto de recuperación de playas está a punto de iniciar

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.– El proyecto para recuperar playas erosionadas de Playa del Carmen se acerca a su etapa de ejecución, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) regional necesaria para las intervenciones previstas en el litoral.

La presidenta municipal Estefanía Mercado Asencio confirmó que la autorización ambiental ya fue obtenida y adelantó que próximamente se presentarán los detalles sobre el inicio de los trabajos y el origen de los recursos que serán utilizados. El proyecto se desarrollará con participación de los gobiernos municipal, estatal y federal.

“Está por arrancar. Esperaremos a que la gobernadora nos acompañe, y les explicaremos de dónde sale el recurso, pero ya tenemos la MIA y eso es lo más importante”, declaró la alcaldesa al término de su Segundo Informe de Gobierno.

La autorización forma parte de un proyecto regional que contempla la recuperación de aproximadamente 33 kilómetros de litoral en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Cozumel. El financiamiento definitivo de las obras todavía se encuentra en proceso de definición y entre las alternativas analizadas se encuentra la participación del sector hotelero mediante créditos bancarios.

La recuperación de playas adquiere especial relevancia después de una temporada marcada por arribos extraordinarios de sargazo y la consecuente presión sobre las costas del Caribe mexicano. La Semarnat ha señalado que la restauración de playas y ecosistemas costeros forma parte de sus prioridades ambientales.

Mercado identificó precisamente al sargazo como uno de los principales desafíos enfrentados durante su segundo año de administración. Señaló que el Ayuntamiento concentró esfuerzos tanto en la recolección de la macroalga como en medidas dirigidas a reducir sus efectos sobre la actividad económica local.

En septiembre, la alcaldesa también informó que el municipio mantiene coordinación con la Secretaría de Marina para atender las costas. De acuerdo con información del Ayuntamiento, más de 580 elementos navales participan en las tareas relacionadas con la estrategia contra el sargazo en Quintana Roo.