Morena Quintana Roo califica de “rumorología” posible ruptura con PT, pero alista reunión con dirigentes

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CANCÚN.- La dirigencia estatal de Morena buscará abrir una negociación con el Partido del Trabajo (PT) para conocer sus planes rumbo a las elecciones de 2027, en medio de las diferencias surgidas entre ambos partidos después de las recientes designaciones de coordinadores estatales de la llamada Cuarta Transformación.

Johana Acosta Conrado, presidenta de Morena en Quintana Roo, afirmó que hasta ahora no ha recibido de la dirigencia petista una comunicación formal sobre una eventual decisión de competir por separado en el estado y calificó esas versiones como “rumorología”. Sin embargo, adelantó que sostendrá una reunión con el comisionado político nacional del PT en la entidad, Gerardo Rodríguez López, y otros liderazgos de ese partido.

“Yo no he escuchado de las cabezas de PT que tengan alguna propuesta como tal; ha sido nomás una rumorología”, declaró Acosta, quien expresó su confianza en que ambos partidos puedan mantener su colaboración electoral en Quintana Roo.

La posibilidad de que el PT revise sus alianzas para 2027 no se limita, sin embargo, a versiones locales. A nivel nacional, dirigentes petistas han expresado inconformidad con la manera en que Morena condujo la selección de coordinadores estatales y el partido tiene pendiente definir su estrategia electoral. Hasta ahora no existe una ruptura formal de la alianza.

Las diferencias también quedaron expuestas en Quintana Roo después de la designación de Eugenio “Gino” Segura Vázquez como coordinador estatal. En su primera aparición tras recibir el nombramiento, Segura estuvo acompañado por las dirigencias de Morena y del Partido Verde, mientras Gerardo Rodríguez no asistió; en esa ocasión se explicó que su ausencia obedecía a compromisos partidistas en la Ciudad de México y se rechazó que representara una ruptura.

En este contexto, Acosta adelantó que buscará conocer directamente la posición del PT y mantener abierta la posibilidad de continuar trabajando conjuntamente durante el proceso electoral del próximo año.

La dirigente morenista también descartó que Rafael Marín Mollinedo pueda convertirse en candidato del PT a la gubernatura después de no resultar seleccionado en el proceso interno de Morena. Su posición se sustenta, señaló, en las propias declaraciones del director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, quien aseguró públicamente que permanecerá en el partido.

“Me apego a lo que ‘Rafa’ Marín comentó. La verdad es que es un compañero muy comprometido con el movimiento. Yo también confío mucho en las palabras que dijo ayer, que no tiene intenciones de irse”, expresó Acosta.

Marín había recibido respaldo del PT durante el proceso previo y se registró también como coordinador de afiliación de ese partido, circunstancia que alimentó versiones sobre una posible candidatura petista. No obstante, después de la designación de Segura declaró que no pretende abandonar Morena ni buscar otra candidatura en 2027.

Acosta señaló además que Morena continuará con los acercamientos internos después de las inconformidades generadas por la selección de Segura. La dirigente prevé reunirse con Marybel Villegas Canché, Ana Patricia Peralta de la Peña y Rafael Marín Mollinedo, quienes participaron en el proceso junto con Segura y Alexa Murguía.

“Ya estamos nada más terminando de pulir esta agenda que tenemos con el coordinador para poder platicar y que también sientan ese respaldo del movimiento”, explicó.

Segura también ha iniciado acercamientos con quienes participaron en el proceso y anunció una agenda en los 11 municipios con el objetivo declarado de recomponer relaciones internas y mantener cohesionados a los diferentes grupos del partido.

La designación de Segura lo coloca al frente de las tareas de organización territorial de Morena en Quintana Roo rumbo a las elecciones de 2027. Sin embargo, esa coordinación forma parte de un proceso político interno y no constituye todavía una candidatura formal a la gubernatura registrada ante la autoridad electoral.