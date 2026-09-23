Congreso de Quintana Roo queda debajo del promedio nacional en transparencia con 38.9%

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CHETUMAL.- El Congreso de Quintana Roo obtuvo una calificación de 38.9 por ciento en la evaluación 2026 del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), resultado que lo colocó por debajo del promedio nacional en los indicadores utilizados para medir la transparencia de los poderes legislativos estatales.

El estudio Cimtra-Legislativo evaluó a los 32 Congresos locales con información disponible hasta el 31 de marzo de 2026. Quintana Roo apareció en la posición 13 nacional, pero su porcentaje fue clasificado dentro del nivel bajo establecido por la organización.

La calificación estatal quedó 4.5 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, situado en 43.4 por ciento, y mostró además diferencias importantes respecto de los otros dos estados que integran la Península de Yucatán.

Yucatán alcanzó 58.7 por ciento y ocupó la octava posición nacional, dentro del nivel medio de transparencia. Campeche, en cambio, registró 28.7 por ciento, se colocó en el lugar 25 y también fue clasificado en nivel bajo.

De esta manera, Yucatán superó la media nacional por 15.3 puntos porcentuales; Quintana Roo quedó 4.5 puntos abajo y Campeche presentó una diferencia negativa de 14.7 puntos.

Los resultados forman parte de una medición que considera tanto la información que los Congresos están legalmente obligados a publicar como aquella que proporcionan de manera proactiva para facilitar la vigilancia ciudadana sobre sus actividades.

De acuerdo con la metodología de Cimtra, los indicadores correspondientes a transparencia obligada representan 55 por ciento de la evaluación, mientras que el restante 45 por ciento corresponde a transparencia proactiva.

La organización considera que un Congreso que cumpliera con la totalidad de sus obligaciones legales debería alcanzar, cuando menos, ese 55 por ciento. Bajo ese parámetro, tanto Quintana Roo como Campeche quedaron por debajo del porcentaje asociado con ese componente de la evaluación.

El reporte también muestra un deterioro en el desempeño conjunto de los poderes legislativos estatales. El promedio nacional fue de 40.9 por ciento en 2020 y aumentó hasta 46.5 por ciento en 2022, pero para la medición de 2026 descendió a 43.4 por ciento.

Solamente siete de los 32 Congresos evaluados superaron una calificación de 60 por ciento y ocho alcanzaron más de 55 por ciento.

En los primeros lugares se ubicaron Chihuahua, con 93.8 por ciento; Guanajuato, con 86.8, y Jalisco, con 76.7. Baja California, Sinaloa y Estado de México también superaron 70 por ciento, mientras Oaxaca alcanzó 66.2 por ciento.

Los resultados más bajos correspondieron a Querétaro, con 18.7 por ciento, y Baja California Sur, con 16.8, los únicos dos Congresos que quedaron dentro del nivel crítico definido por Cimtra.

La evaluación fue realizada entre abril y junio de 2026 y tomó como referencia la información pública disponible al cierre de marzo.

Cimtra advirtió que el descenso observado en el promedio nacional plantea desafíos para la rendición de cuentas de los poderes legislativos y consideró necesario fortalecer tanto la vigilancia ciudadana como la publicación proactiva de información.

En el caso de la Península de Yucatán, la medición colocó al Congreso yucateco con el mejor resultado de los tres estados, aunque todavía dentro del nivel medio, mientras Quintana Roo y Campeche permanecieron dentro del nivel bajo.