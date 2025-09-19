Confirma Gobierno del Estado que tres notarías son investigadas por fraude inmobiliario

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, confirmó que tres notarios públicos en Quintana Roo se encuentran bajo investigación penal por presunta implicación en fraudes inmobiliarios, lo que los coloca en riesgo de perder su patente.

La funcionaria recordó que el mes pasado se tenían 14 procesos abiertos en materia administrativa, pero aclaró que solo tres han escalado a la vía penal, donde de comprobarse su responsabilidad, no habrá excepciones en la aplicación de la ley.

“En temas penales son tres las que están bajo investigación. De acreditarse su responsabilidad y existir una sentencia judicial, las licencias serán revocadas sin excepción. Así se les notificó por la Dirección de Notarías”, señaló.

Esquemas fraudulentos detectados

De acuerdo con los testimonios de las víctimas, algunos de los casos involucran citas en oficinas notariales para trámites aparentemente legales, que en realidad resultaron ser operaciones fraudulentas.

Cristina Torres enfatizó que el gobierno estatal no tolerará ni solapará malas prácticas en el sector inmobiliario y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad.

Recomendaciones a la ciudadanía

La secretaria pidió a los compradores verificar siempre la legalidad de un inmueble en el Registro Público de la Propiedad antes de realizar un trámite, con el fin de evitar fraudes y proteger su patrimonio.

Mes del Testamento

La funcionaria también recordó que septiembre y octubre son los Meses del Testamento, una campaña nacional que busca que los ciudadanos regularicen sus propiedades y dejen todo en orden para sus herederos.

Explicó que en este periodo los costos notariales y de registro son bajos y uniformes, y que ningún notario puede negar el servicio.

“El objetivo es que la gente no herede problemas. Si alguien les niega el servicio, que lo reporte y nosotros nos encargamos de sancionar”, advirtió.